В преддверии Дня Республики новую школу взамен аварийной открыли в Кокшетау

Свою первую рабочую поездку министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова начала с Акмолинской области. В преддверии Дня Республики в Кокшетау состоялось открытие общеобразовательной школы № 10.

Старое здание школы было одноэтажным и находилось в аварийном состоянии. Состояло оно лишь из 10 учебных кабинетов, а 545 учеников обучались в три смены. В 2023 году был подписан меморандум о строительстве на месте старой школы нового здания.

Фото: акимат Акмолинской области

— Старая школа не соответствовала современным требованиям. Нам приходилось заниматься в пересменку. В школе не было актового зала, поэтому все мероприятия проводились в спортзале. Также не было столовой, было буфетное питание и горячее привозное. Когда в апреле школу снесли, весь коллектив — и педагогический, и ученический — перешел обучаться в школу № 9, — поделилась директор школы Татьяна Гибнер.

Фото: акимат Акмолинской области

Сегодня на месте старой выросла большая и просторная новая школа, рассчитанная на 500 учеников. Школа состоит из трех блоков и имеет большую столовую, два спортзала, две библиотеки, четыре коворкинг зоны. Обучение идет на казахском и русском языках.

Фото: акимат Акмолинской области

По словам генерального директора ТОО «Алматы Энерго Строй» Талгата Хамитова, учебное заведение должно было быть сдано к сентябрю 2026 года, но строителям удалось сдать объект практически на год раньше.

Фото: акимат Акмолинской области

— Мы свои строительные сроки перевыполнили, выполнили все строительные работы в два раза быстрее того, что было указано в заключении. Школа у нас получилась современной, оснащенной по всем стандартам комфортной школы. Тот минус, который был на старте, — перепад рельефа 8 метров, мы превратили в изюминку. У нас школа разделена на три зоны: спортивную, сама школа с детской площадкой и хозяйственная часть. При строительстве использовались самые современные и качественные материалы. При реализации данного проекта в подборе цветов и материалов мы учитывали мнение отдела образования, директора школы, учеников, — отметил он.

Фото: акимат Акмолинской области

Министр Просвещения и аким области осмотрели кабинеты и побеседовали с преподавателями учебного заведения. Также школе был вручен сертификат на полное обустройство кабинета инклюзии.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что школа была построена в рамках социальной ответственности бизнеса за счет партнеров.

— Новый объект построен по стандартам «Келешек мектебi». Высокие потолки, высококачественное оборудование, мебель, лаборатории — все соответствует тем высоким стандартам, которые обозначил Глава государства. Здесь также предусмотрена безопасность: установлены умные видеокамеры, которые интегрированы в центр оперативного управления департамента полиции Акмолинской области, — добавил аким.