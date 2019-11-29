В преддверии Дня Первого Президента в Туркестане состоялась научная конференция
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане проведена научно-практическая конференция, посвященная дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу акима Туркестанской области.
Конференцию открыл заместитель акима области Сакен Калкаманов, отметив в своем выступлении дальновидность политики Нурсултана Назарбаева, благодаря которой в стране царят мир, согласие, единство.
«Всем известно особое отношение Елбасы к развитию священного Туркестана. Перед нами стоит задача оправдать эти надежды, для этого необходимо упорно трудиться, чтобы превратить Туркестан в культурно – духовный центр всего тюркского мира», - сказал Сакен Калкаманов.
Писатель Мархабат Байгут в своем выступлении перед собравшимися остановился на недавнем приезде Нурсултана Назарбаева в Туркестан, так же рассказал о мудрости Главы государства и его проницательной дальновидности.
Благодаря Указу Первого Президента Республики Казахстан о переводе областного центра в Туркестан, город становится все краше и на сегодня, священная земля полна яркими событиями.
В свою очередь, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев поделился опубликованными ранее неизвестными фактами в книге «Президент и перзент».
На мероприятии говорилось о кропотливой деятельности Лидера Нации, которая связана с дальнейшим развитием и процветанием Казахстана. Стоит отметить, что за годы Независимости Казахстана, Нурсултан Абишевич совершил 36 официальных визитов в Туркестанский регион. Его 36-й визит недавно состоялся 4-5 ноября.
Отмечается, в мероприятии, организованным управлением общественного развития Туркестанской области, приняли участие сокурсник Елбасы Асетулла Каримов.
- Центр инклюзивного образования открылся в Туркестанской области
- Нурсултану Назарбаеву присвоен статус Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА
- Транспортная полиция наградила лучших оперативников, следователей и криминалистов
- Нурсултан Назарбаев принимает участие в Консультативной встрече в Ташкенте
- Заблудившимся в степи иностранцам помогли туркестанские полицейские
- Нурсултан Назарбаев прибыл в Ташкент
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана