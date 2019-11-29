В преддверии Дня Первого Президента в Туркестане состоялась научная конференция

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане проведена научно-практическая конференция, посвященная дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу акима Туркестанской области.

Конференцию открыл заместитель акима области Сакен Калкаманов, отметив в своем выступлении дальновидность политики Нурсултана Назарбаева, благодаря которой в стране царят мир, согласие, единство.

«Всем известно особое отношение Елбасы к развитию священного Туркестана. Перед нами стоит задача оправдать эти надежды, для этого необходимо упорно трудиться, чтобы превратить Туркестан в культурно – духовный центр всего тюркского мира», - сказал Сакен Калкаманов.

Писатель Мархабат Байгут в своем выступлении перед собравшимися остановился на недавнем приезде Нурсултана Назарбаева в Туркестан, так же рассказал о мудрости Главы государства и его проницательной дальновидности.

Благодаря Указу Первого Президента Республики Казахстан о переводе областного центра в Туркестан, город становится все краше и на сегодня, священная земля полна яркими событиями.

В свою очередь, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев поделился опубликованными ранее неизвестными фактами в книге «Президент и перзент».

На мероприятии говорилось о кропотливой деятельности Лидера Нации, которая связана с дальнейшим развитием и процветанием Казахстана. Стоит отметить, что за годы Независимости Казахстана, Нурсултан Абишевич совершил 36 официальных визитов в Туркестанский регион. Его 36-й визит недавно состоялся 4-5 ноября.

Отмечается, в мероприятии, организованным управлением общественного развития Туркестанской области, приняли участие сокурсник Елбасы Асетулла Каримов.































