В преддверии Дня Независимости в столичном акимате вручили госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов в соответствии с Указом Главы государства вручил госнаграды горожанам, представляющим сферы здравоохранения, образования, транспорта, строительства, энергетики, промышленности, культуры, общественных организаций и астанчанам, которые участвовали в восстановлении города Арысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Алтай Кульгинов поздравил присутствующих с наступающим Днем Независимости и поблагодарил горожан за ответственную и благородную работу, за то, что трудятся на благо города и страны.

«Наша столица – символ независимости. Сегодня наш город олицетворяет социально-экономические и политические успехи государства, достигнутые благодаря политике Елбасы Нурсултана Назарбаева Абишевича. Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что нужно продолжить работу над приумножением достижений Независимости. В развитие города, страны вклад вносит каждый гражданин. Наша столица растет и развивается: благодаря работе коммунальной службы, которые днем и ночью чистят снег, сотрудникам ТЭЦ, благодаря которым в домах тепло, врачам за спасение жизни людей. Это наши учителя, строители, электрики, сантехники, водители. Мы ценим и уважаем ваш труд», - сказал аким столицы А. Кульгинов.





Так, орденом «Құрмет» награждены врач высшей категории Габдуллин Куатбек, ветеран труда Мурат Иргибаев, доктор химических наук Раушан Сармурзина. Слесарь службы водоснабжения Роберт Рамазанов получил орден «Еңбек Даңқы» ІІІ степени.

Медалью «Ерлігі үшін» посмертно награжден Ермек Тютюбеков, который принимал участие в ремонтно-восстановительных работах по электроснабжению в городе Арыс. 8 августа 2019 года Ермек Тютюбеков погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Арыс-Шымкент.





Почетной грамотой награжден 24-летний Алибек Бакдаулет, который при крупном дорожно-транспортном происшествии, произошедшего в городе в марте текущего года, оказывал помощь пострадавшим. В день инцидента Алибек был в качестве пассажира, сам же трудится водителем общественного транспорта, отметил, что для того, чтобы совершать благие дела, необязательно работать на высоких должностях, «каждый может быть полезен окружающим».

Также орденом «Парасат», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», благодарственными письмами отмечены труды учителей, врачей, водителей, ветеранов труда. Для гостей и жителей столицы в преддверии Дня Независимости организовали праздничный концерт.



