В преддверии Дня Независимости в Кокшетау открылся Центр поддержки детей с аутизмом

Родители особенных детей давно поднимали вопрос о необходимости его строительства. По словам и. о. руководителя центра Сауле Молгаждаровой, основная цель учреждения — социализация, адаптация и коммуникация детей с расстройствами аутистического спектра.

— Наша задача не научить писать или читать, мы должны привить детям навыки самообслуживания, а также научить их коммуницировать с людьми и адаптироваться в обществе. С ними будут работать специальные педагоги-дефектологи, логопеды, психологи. Центр станет связующих звеном между детским садом и школой, так как мы будем готовить детей к тому, чтобы они успешно адаптировались в дошкольной или школьной организации. У нас будет несколько групп: дневного пребывания, кратковременного пребывания и круглосуточного пребывания, — поделилась она.

Новый центр расположился в двухэтажном здании. Для занятий и проживания детей оборудованы классные комнаты, игровые, спальни и столовая. Кстати, все малыши будут обеспечены горячим питанием. Проектная мощность здания составляет 30 мест, но педагоги готовы принять до 50 детей. Планируемый кадровый состав — 40 человек, из них 21 педагог.

Попасть в центр ребенок может по заключению ПМПК. Согласно ему, дети распределяются по группам, для каждого разрабатывается индивидуальная программа, рассчитанная на три месяца. По ее окончании при необходимости малыши могут попасть в центр повторно. Кроме того, центр оказывает консультации и родителям особенных деток.

— Мы планируем также посещение культурно-массовых мероприятий, бассейна, тренажерных залов. В теплое время года — выезды на природу, игры в команде, — добавила Сауле Молгаждарова.

С работой центра ознакомился и аким области Марат Ахметжанов.

— Мир меняется, и каждому человеку с любыми потребностями найдется место в обществе. Глава государства на IV заседании Национального курултая дал поручение: в каждом регионе создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. Сегодня мы это поручение выполнили, — отметил глава региона.

Марат Ахметжанов вручил центру ключи от Газели, которая поможет в реализации планов учебного заведения.

Семья Майры Штир переехала в Кокшетау из Зерендинского района: в селах для особенных детей нет возможности для занятий. А каждый день возить ребенка в город не получится.

— У нас ребенок особенный. Диагноз — аутизм. До четырех лет мы ждали чуда, но его не случилось. Сейчас моему ребенку уже восемь лет. На данный момент посещаем коррекционный кабинет и дополнительно частный центр, чтобы ребенок еще занимался и после обеда. Проблема в том, что у нас очень мало государственных центров, почти все — частные, и оплата там весьма большая. А для детей-аутистов подобных центров еще меньше. Нам легче: получаемое пособие по инвалидности ребенка полностью тратим на обучение. Но большинство малышей сидят дома. Поэтому мы, мамы детей с особыми потребностями, очень рады, что этот центр открывается, — поделилась Майра. Всего, по информации пресс-службы акимата Акмолинской области, на сегодня в области проживают более 13,5 тысячи детей с особыми образовательными потребностями, из них 824 ребенка с расстройствами аутистического спектра, что на 191 больше по сравнению с прошлым годом.