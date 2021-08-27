В преддверии Дня Конституции 200 акмолинских семей получили жилье

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции в Кокшетау 200 семей получили ключи от заветных квартир. Такое масштабное вручение в истории Кокшетау было впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау 200 семей, среди которых социально-уязвимые слои населения, многодетные матери и медработники региона, получили в преддверии Дня Конституции ключи от квартир, построенных по программе «Нұрлы жер». Заветное жилье, а это два 40-квартирных и два 60-квартирных арендных жилых дома, расположено в микрорайоне Сарыарка областного центра.

«В ноябре было бы 16 лет как я стою в очереди. Сегодня не передать ту радость, какую мы испытываем! Наконец мы дождались!» - не скрывая слез, делится мама четверых детей, один из которых – особенный, Алтын Ахметова, ставшая обладательницей трехкомнатной квартиры.

«В преддверии государственного праздника 200 семей получили ключи от квартир, построенных по программе «Нұрлы жер». До конца года по области планируется сдать 700 тысяч квадратных метров жилья, что на 100 тысяч больше показателей прошлого года. В 2019 году в целях повышения уровня жизни на селе стартовал проект «Ауыл – ел бесігі». В проект включено 298 сельских населенных пунктов. За два года в рамках проекта завершена реализация порядка 70-ти проектов, что дало возможность улучшить качество жизни 85 тысячам жителей 13-ти сел области», - поделился в своей приветственной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Так, благодаря поддержке Правительства страны, ежегодно сотни сел получают доступ к централизованному водоснабжению. Реализация шести проектов в этом направлении в текущем году увеличит показатель по доступу к централизованному водоснабжению по городским населенным пунктам почти до 99%, по сельским населенным пунктам – до 84,1%.

Руководитель области поделился достижениями в сферах образования и здравоохранения. Так, в текущем году выделены средства на строительство трех детских садов в селе Коянды Целиноградского района, в поселке Нұрлы көш села Красный Яр и детского сада для маломобильных групп в микрорайоне Коктем областного центра, с общим количеством более 720-ти мест. Планируется открытие восьми дошкольных организаций на 730 мест и расширение десяти организаций на 320 мест. Кроме того, 230 человек являются получателями именной стипендии акима области. И в текущем году выделено еще 107 млн тенге на их присуждение.

«На протяжении последних трех лет из областного бюджета выделяются средства на образовательные гранты в сфере высшего образования. За счет этих средств обучаются около 400 специалистов по востребованным педагогическим и медицинским кадрам. На предстоящий учебный год выделено еще 185 государственных образовательных грантов», - отметил Е. Маржикпаев.

В 2020 году в регионе построены новая модульная инфекционная больница на 200 мест, оснащенная оборудованием высокого класса, онкологическая поликлиника на 150 посещений, две врачебные амбулатории в селе Софиевка Целиноградского района и селе Степное Шортандинского района. До конца текущего года завершится строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и поликлиники на 100 посещений в городе Косшы. Продолжается строительство центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района. В ближайшие годы будет построен современный многопрофильный больничный комплекс в микрорайоне Сарыарка на 600 мест. В 2021 году в медицинские организации региона прибудет более 120-ти молодых врачей.

По окончании торжественной церемонии аким Акмолинской области посетил нескольких новоселов, поздравил их и вручил подарки.