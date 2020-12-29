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В праздник Наурыз в эфир цифрового вещания выйдет телеканал «Туркестан»

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Декабря 2020, 17:35
В праздник Наурыз в эфир цифрового вещания выйдет телеканал «Туркестан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 марта 2021 года в эфир цифрового вещания Туркестанской области и в спутниковой системе Отау выйдет новый телеканал «Туркестан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Пока доступна только онлайн версия нового телеканала «Туркестан». Больше двух лет мы шли к реализации данного проекта. По поручению Елбасы построили новый современный медиа-центр, оснастили самым современным оборудованием, пригласили талантливых специалистов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и, разумеется, местных ребят. Все готово к тому, чтобы в священный Наурыз, 21 марта, выйти в эфире цифрового вещания Туркестанской области, и на весь мир в спутниковой системе Отау», - поделился радостной новостью Сакен Калкаманов.

По словам директора канала Ерлана Нурова, сейчас подготовка идет полным ходом, чтобы представить публике телеканал «Туркестан».

«В связи с пандемией не смогли запустить телеканал, поэтому открыли You-Tube канал. На нашем You-Tube канале доступна только онлайн версия телеканала. Сейчас подготовка идет полным ходом, чтобы на Наурыз мейрамы запустить телеканал. Пока контент наполняем всей информацией, связанной с духовной столицей страны – с Туркестаном. Будем презентовать новые проекты, авторские программы, однако сейчас не могу все открыто рассказать. Основных сотрудников набрали: режиссеры, операторы, редакторы, звукорежиссеры. Сейчас готовим редакторов новостного канала», - рассказал корреспонденту Казинформа Ерлан Нуров.


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