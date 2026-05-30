В Правительстве РК обсудили реализацию ключевых нефтегазовых проектов страны

Первый заместитель Премьер-министра провел встречу со старшим вице-президентом и председателем концерна «Шелл» в Казахстане Сюзанн Куган, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, реализацию совместных проектов и расширение инвестиционного взаимодействия.

— Стороны отметили развитие сотрудничества и реализацию ранее достигнутых договоренностей. В частности, в марте текущего года Министерство энергетики РК и «Шелл» подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке «Жанатурмыс» в Актюбинской области, — подчеркнули в Правительстве.

Фото: Правительство РК

Нурлыбек Налибаев отметил проводимую в стране работу по расширению геологоразведки и подчеркнул важность реализации проекта «Жанатурмыс» в рамках улучшенного модельного контракта.

Также были рассмотрены вопросы реализации проектов Карачаганак и Кашаган, имеющих стратегическое значение для энергетической отрасли. Отмечена необходимость обеспечения стабильных производственных показателей и дальнейшего развития данных проектов.

Особое внимание было также уделено финансированию компанией «Шелл» социально важных проектов в западных регионах страны. По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать развитие долгосрочного сотрудничества.

