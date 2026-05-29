KEGOC представило в Правительстве РК планы развития Нацэлектросети до 2035 года

Во время заседания рассмотрены текущие итоги исполнения поручений Главы государства по развитию Национальной электрической сети, реализации крупных инвестиционных проектов, подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также внедрению цифровых решений в управление энергосистемой.

— В 2025 году компания KEGOC завершила ремонтную кампанию с перевыполнением плана на 18%. Фактическое освоение инвестиционной программы составило 99,5 млрд тенге. В 2026 году общий объем инвестиций запланирован на уровне 181,9 млрд тенге. В настоящее время KEGOC продолжает реализацию проектов «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана» и «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана». По поручению Президента сроки их реализации были сокращены. На сегодняшний день все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, — отметили в Правительстве РК.

Также во время совещания рассмотрен пул перспективных проектов по развитию Национальной электрической сети до 2035 года, предусматривающих строительство порядка 7 тыс. км новых линий электропередачи.

— В рамках цифровизации и применения ИИ KEGOC реализует проекты по онлайн-мониторингу, прогнозированию режимов работы энергосистемы и выработки ВИЭ, анализу данных и автоматизации производственных процессов. Совокупный экономический эффект от уже внедренных цифровых и интеллектуальных решений превысил 16,6 млрд тенге, — сообщили в Правительстве.

По итогам совещания первым заместителем Премьер-министра даны конкретные поручения по обеспечению качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, усилению контроля за ходом и сроками реализации ключевых энергетических проектов, а также достижению практических результатов в модернизации энергетического комплекса страны.

