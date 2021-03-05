В Правительстве состоялось заседание штаба по реализации предвыборной программы «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Правительстве состоялось очередное заседание штаба по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» под председательством заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

На повестке заседания были вопросы трудоустройства выпускников вузов, строительства новых школ и поддержки бизнеса.

К 2025 году в стране возведут 800 новых школ, модернизируют еще 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах и селах. Также планируется обеспечить высокоскоростным интернетом школы в селах.

Первый вице-премьер А. Смаилов обратил внимание, что для ликвидации проблем аварийных и трехсменных школ необходимо использовать все механизмы. В частности, предполагается использовать механизмы государственно-частного партнерства, открытия частных школ, целевого строительства за счет государственного бюджета и Дорожной карты занятости. Министерству образования и науки РК даны поручения по данным пунктам.

Проблема трудоустройства выпускников вузов, не имеющих опыта работы, также находятся в фокусе штаба. Министерство труда и социальной защиты населения РК запускает проект «Первое рабочее место» с охватом в среднем 5 тысяч человек в год. А. Смаилов отметил важность данных пунктов, подчеркнув, что молодым специалистам не всегда удается трудоустроиться сразу после окончания вуза или колледжа, в связи с тем, что работодатели отдают предпочтение более опытным кадрам.

Министерством труда и социальной защиты РК была представлена статистика по безработной молодежи и молодежи категории NEET. Вице-премьер поручил местным исполнительным органам представить анализ количества безработной молодежи для дальнейшего решения вопроса их трудоустройства, также предусмотреть необходимость выделения средств из местного бюджета для реализации данного пункта.

Также штабом рассмотрен вопрос стимулирования новых бизнес-идей молодых предпринимателей. В частности, в штабе уверены, что это является одним из действенных инструментов поддержки бизнеса. Только в 2020 году было выделено 45 тыс. грантов, 11 тыс. из которых получили молодые предприниматели. Предполагается, что ежегодно до 2025 года будет выделяться по 10 тыс. грантов.

А. Смаилов подчеркнул, что «вопросы развития инфраструктуры для качественного образования так же важны, как и поддержка занятости населения».

Также заместитель Премьер-Министра РК отметил, что для обеспечения своевременной и качественной реализации предвыборной программы партии необходимо слаженное взаимодействие всех уровней исполнительных органов. Наиболее эффективным способом организации такого взаимодействия является проектный менеджмент. В этой связи Правительством РК создан специальный Офис по мониторингу реализации национальных проектов.