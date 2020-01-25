В Правительстве РК оценили ход пилотного проекта по повышению доходов сельчан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе расширенного совещания Правительства РК с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр Аскар Мамин рассказал о реализации в Жамбылской области пилотного проекта по повышению доходов сельчан и ожидаемых его результатах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, в минувшем году Правительство РК поддержало предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельскохозяйственной продукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах. На эти цели потребуется 7,2 млрд. тенге. На втором этапе - в 2020-2021 годах на остальные 143 сельских округа в Жамбылской области будут необходимы 39,2 млрд. тенге. По итогам 2020 года планируется обеспечить доходность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, не менее 104 тысяч тенге в месяц.

«В Жамбылской области, где 60 процентов населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В результате в рамках этого проекта в ближайшие два года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34 процента, загрузка предприятий — на 30 процентов, будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест», - сказал Премьер-Министр.

Стоит отметить, что рост доходов сельчан планируется увеличить в 2,5 раза. Ожидается, что по пяти направлениям будет охвачено 7 886 дворов. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование по 2 459 заявкам. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

«Сегодня приняты и одобрены заявки по строительству 18 теплиц. Также одобрены 1 297 заявок по развитию животноводства, приобретается скот на сумму 3 797 миллионов тенге. Активная работа проводится и по другим направлениям проекта. Для приема и обработки документов дополнительно привлечены более 70 специалистов, которые ежедневно готовят свыше 200 документов», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта осуществляется по системе кредитования акимата в рамках программы «Еңбек».

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».