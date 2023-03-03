В правила применения орудий рыбного лова внесут изменения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Изменения предложили внести после проведенного исследования на рыбохозяйственных водоемах РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На портале Открытые НПА размещен документ о внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования».

В документе сказано, что согласно подпункту 62) пункта 1 статьи 9 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», уполномоченный орган принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями, подлежащего государственной экологической экспертизе.

«Научная организация ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» в рамках бюджетной программы провела исследование на рыбохозяйственных водоемах РК. Даны рекомендации по применению размеров ячеи орудий лова. Вносятся соответствующие дополнения в настоящий приказ», - говорится в тексте.