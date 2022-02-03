В Праге состоялся круглый стол, посвященный январским событиям в Казахстане

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана состоялся круглый стол с участием чешской общественности, «Клуба друзей Казахстана» из числа представителей культуры, образования и средств массовой информации, на котором были обсуждены январские события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Чехии.

Казахстанские дипломаты проинформировали участников мероприятия о событиях в Казахстане, отметив особую опасность терроризма, экстремизма, при этом подчеркнув, что благодаря решительным мерам руководства страны удалось избежать дестабилизации и в кратчайший срок восстановить законность и правопорядок.

Также чешская общественность была информирована о задачах нового Правительства РК по реализации экономических реформ и решению назревших социальных проблем.

В своем выступлении вице-ректор Карлова университета, профессор Ян Ройт высоко оценил инициативы руководства Казахстана по переформатированию системы государственного управления, экономической политики в целом, отметив, что реформы открывают новый этап в истории независимого Казахстана.

Генеральный директор чешского издания «Prazsky-magazin», член Союза журналистов ЧР Алеш Флитчер подчеркнул: «Уверен, что кризис, который в буквальном смысле внезапно обрушился на Казахстан, с уверенностью будет преодолен. Масштабные экономические реформы, проводимые руководством страны, безусловно, играют положительную роль в социально-экономическом развитии государства. Самая главная ценность – это сплоченный и единый народ Казахстана, который всегда отличался своим трудолюбием, стремлением к новым знаниям, именно этот факт является стержнем дальнейшего уверенного и устойчивого развития Казахстана. Не сомневаюсь, что в ближайшей перспективе мы все увидим Казахстан еще более сильным».

Казахстанские дипломаты заверили в неизменности казахстанско-чешских дружеских отношений. Посольство Казахстана в Чехии нацелено на реализацию в текущем году всех запланированных ранее мероприятий.

В завершение брифинга журналисты получили ответы на ряд интересующих их вопросов.