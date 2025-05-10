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    23:00, 09 Май 2025 | GMT +5

    В Праге почтили память казахских героев Великой Отечественной войны

    По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Дня защитника Отечества, сотрудники посольства Республики Казахстан в Чешской Республике возложили венок на Ольшанском кладбище в Праге, где вместе с другими бойцами Красной армии покоятся и казахские воины, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Праге почтили память казахских героев Великой Отечественной войны
    Фото: кадр из видео

    Как отметили в Посольстве Казахстана, наши дипломаты почтили память казахстанских героев, павших в боях за освобождение Праги. На Ольшанском кладбище захоронены: Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые солдаты Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Каиргалиев Сайнулла и Зийнил Козин.

    Посол Казахстана в Чехии Бакыт Дюсенбаев отметил колоссальный вклад Казахстана в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что память о подвигах старшего поколения должна оставаться незыблемой.

    — Это наша священная обязанность — хранить и передавать следующим поколениям память о героях, благодаря которым была достигнута Великая Победа, — заявил дипломат.

    Особый момент мероприятия — молитва, посвященная казахским солдатам, прочитанная на могиле Мажита Жунусова.

    В мероприятии также приняли участие председатель ветеранской организации при Министерстве обороны Чехии Мартин Жоур и Президент Ассоциации Миловице — A.R.Mi, полковник в отставке Светозар Плесник.

    Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике подчеркивает важность сохранения исторической памяти о вкладе казахского народа в Победу, выражая благодарность и глубокое уважение подвигу своих земляков.

    Теги:
    Чехия Казахстанцы 80-летие Победы Война День Победы
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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