В Праге почтили память казахских героев Великой Отечественной войны

Как отметили в Посольстве Казахстана, наши дипломаты почтили память казахстанских героев, павших в боях за освобождение Праги. На Ольшанском кладбище захоронены: Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые солдаты Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Каиргалиев Сайнулла и Зийнил Козин.

Посол Казахстана в Чехии Бакыт Дюсенбаев отметил колоссальный вклад Казахстана в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что память о подвигах старшего поколения должна оставаться незыблемой.

— Это наша священная обязанность — хранить и передавать следующим поколениям память о героях, благодаря которым была достигнута Великая Победа, — заявил дипломат.

Особый момент мероприятия — молитва, посвященная казахским солдатам, прочитанная на могиле Мажита Жунусова.

В мероприятии также приняли участие председатель ветеранской организации при Министерстве обороны Чехии Мартин Жоур и Президент Ассоциации Миловице — A.R.Mi, полковник в отставке Светозар Плесник.

Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике подчеркивает важность сохранения исторической памяти о вкладе казахского народа в Победу, выражая благодарность и глубокое уважение подвигу своих земляков.