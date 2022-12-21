В пожаре погиб шестилетний ребенок в Павлодаре

21 Декабря 2022, 10:21

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре полностью выгорела пятикомнатная квартира, от огня пострадало соседнее жилье, погиб ребенок, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 01:03 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу на улице Алтайская, 9/2,​ в 4-квартирном шпальном доме», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Полностью выгорела пятикомнатная квартира с обрушением кровли. В двухкомнатной квартире горели смежные стены, деревянные конструкции кровли с их частичным обрушением​ на общей площади 150 квадратных метров.

«В ходе тушения пожара в квартире обнаружен труп ребенка (мальчик) 2016 года рождения. Пожарные с места пожара вынесли из квартиры № 3 два газовых баллона по 50 литров и из квартиры № 4 – один газовый баллон на 50 литров», - добавили в ДЧС

На скорой помощи доставлены в первую горбольницу женщина 1983 года рождения, в областную больницу – хозяйка дома 1962 года рождения. Сотрудники центра медицины катастроф осмотрели одного из пострадавших – в госпитализации не нуждается.

«Локализация пожара была в 02:06, ликвидация – в 03:01. Причина, ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара были​ задействованы 40 пожарных и девять единиц пожарной техники,​ медицинские работники центра медицины катастроф», - отметили в ведомстве.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области.