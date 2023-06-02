В повышении тарифа на газ и тепло отказали монополистам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области сообщил об отказе двум монополистам в повышении тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» подавал заявку на утверждение тарифа на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (в виде пара). Проект тарифа для потребителей составил 7436,73 тенге/Гкал (без учета НДС). Повышение - на 4135,43 тенге/Гкал, или на 125,27% от утвержденного тарифа в размере 3301,30 тенге/Гкал. В утверждении нового тарифа монополисту отказали.

Без рассмотрения оставил департамент предстоящее повышение цены на газ.

«Поступило уведомление о предстоящем повышении предельной цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки ТОО «Горгаз-сервис» с вводом в действие с 1 июня нынешнего года. Проект предельной цены составил 674,6 тенге за один кубический метр без НДС, что выше на 134,2 тенге, или почти на 20% от действующей цены в 540,4 тенге. Департамент оставил уведомление без рассмотрения в связи с неполным пакетом документов», - сообщили в ведомстве.

В то же время департамент по регулированию естественных монополий сообщил о проведении публичных слушаний по обсуждению проектов тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.