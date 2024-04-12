В пострадавших от паводков регионах Казахстана застраховано менее 1% недвижимости

В Казахстане из-за масштабных паводков около 100 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия. Многие из них полностью потеряли свое имущество и остались без крыши над головой. По предварительным оценкам ущерб от подтопления может превысить 200 млрд тенге. В нашей стране страхование имущества не является обязательным. В пострадавших регионах оно составляет менее 1%. Возможно ли введение обязательного страхования имущества от природных катаклизмов в Казахстане и каким должен быть механизм в таком случае, рассказали эксперты в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Астана - лидер по количеству застрахованных объектов жилья

По данным ООН, за последние 20 лет количество природных катастроф – землетрясений, наводнений, засухи и штормов увеличилось в 2 раза по всему миру. Эксперты связывают это с климатическими изменениями, включая глобальное потепление.

Страхование – это возможность обезопасить себя и свое имущество (недвижимость, транспортные средства и др. – прим. ред.) от непредвиденных расходов, включая затопления, пожар, землетрясения и даже грабежи.

В Казахстане действует несколько видов обязательного страхования, в основном связанных со страхованием ответственности перед третьими лицами, например, ответственность перевозчика перед пассажирами или владельцев опасных объектов. Самым массовым и распространенным видом страхования является обязательное автострахование (вид обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – прим. ред.).

Страхование имущества в Казахстане не является обязательным. Нужно отметить, что жилье, приобретенное в ипотеку, страхуется в обязательном порядке по требованию банка в течение первого года после приобретения. Далее, как правило, граждане не продлевают страховку.

По данным страховой компании «Евразия», количество заключенных договоров добровольного страхования имущества на случай стихийного бедствия, включая землетрясения и наводнения, среди граждан увеличилось на 77,3 % за первые два месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

- За первые два месяца 2024 года физические лица застраховали 855 объектов недвижимости по Казахстану на случай землетрясения и других катастрофических рисков, по сравнению с прошлым годом прирост составил 77,3%. За аналогичный период прошлого года было застраховано всего 482 объекта, - привел данные заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев.

Лидером по количеству застрахованных объектов жилой недвижимости является Астана, на которую приходится половина новых договоров страхования – 50,4%. Доля Алматы составила только 14,85%. Как правило, договор страхования недвижимого имущества заключается на 12 месяцев.

Тем не менее, уровень страхового покрытия имущества физических лиц, по данным экспертов организации, остается крайне низким в регионах, подверженных затоплениям в результате паводков.

Фото: из личного архива Нуржана Джантуреева

- Подавляющее большинство объектов недвижимости в зоне бедствия застраховано не было, всего в пострадавших регионах застраховано менее 1% объектов недвижимости, - отмечает эксперт.

По его данным, как правило, жилье в сельской местности не приобретается в ипотеку, а значит не является объектом вмененного страхования.

Эксперты отмечают, что, к сожалению, чаще всего, о страховке граждане вспоминают только во время стихийного бедствия.

Как работает обязательное страхование в странах мира

Нуржан Джантуреев отмечает, что практически во всех странах программы обязательного страхования были запущены после реализации рисков, а именно крупных имущественных убытков, сопровождающихся большим количеством жертв среди местного населения. Ведь большие убытки в таких случаях ложатся на государство.

- Механизмы обязательного страхования недвижимости от катастрофических рисков реализованы и работают во многих странах с учетом местных особенностей. Обычно в качестве распространенных примеров приводят программы обязательного страхования, действующие в Японии, Турции, Новой Зеландии и других странах, - отмечает эксперт.

В Турции с 1999 года запущена программа обязательного страхования от катастрофических рисков TCIP (Turkish Catastrophic Insurance Pool – прим. ред.) в рамках которой создана государственная страховая компания.

- Средняя стоимость страховки составляет около $15 тысяч в год, а максимальная страховая выплата составляет около $35 тысяч. При этом данной обязательной программой на деле охвачено около 50% жилой недвижимости. Риски перестраховываются в зарубежных страховых компаниях. С помощью механизмов перестрахования компании со всего мира разделяют между собой риски, обеспечивая поступление страховых выплат пострадавшим. Например, СК «Евразия» является участником турецкого перестраховочного пула TCIP и после разрушительных землетрясений в начале прошлого года уже выплатила более 7 млрд тенге, - пояснил заместитель председателя страховой компании.

В Японии программа обязательного страхования работает более 50 лет.

- В Японии в 1966 году была запущена программа Japanese Earthquake Reinsurance, то есть 58 лет назад. На протяжении всего это времени программа постоянно совершенствовалась, так как страна находится в самой активной в мире сейсмической зоне. Таким образом в Японии обеспечен очень высокий уровень имущественной защиты домохозяйств. Японская модель является наиболее эффективной, и уже не раз это доказала на практике. Государство запустило и администрирует программы перестрахования, при этом местные страховые компании также активно участвуют в них, - сказал спикер.

По словам эксперта, если говорить о США, где нет обязательных программ страхования недвижимости, то можно вспомнить о том, что практически все жилье в США приобретается в ипотеку, соответственно, кредиторами фактически реализованы механизмы вмененного страхования.

- Жилье страхуется в качестве залога, при этом не на остаточную стоимость займа, а на полную. Кроме того, в ряде регионов страховой тариф субсидируется правительством США, к ним относятся юго-восточные штаты, на которые практически каждый год обрушиваются разрушительные тропические циклоны. Если бы тариф не субсидировался, то стоимость страховки была бы неподъемной для абсолютного большинства жителей, населяющих эти штаты даже с американским уровнем доходов. В Калифорнии и близлежащих штатах, как сейсмоопасной зоне, создано управление по землетрясениям – California Earthquake Authority, которое занимается страхованием от риска землетрясения, - рассказал эксперт.

В США в местах, где вероятность наступления страхового случая высокая – более высокие тарифы и у людей есть выбор платить страховку по высоким тарифам или купить дом в более безопасном месте, где нет таких частых рисков.

В целом, по его мнению, нет двух одинаковых стран, как и не может быть двух одинаковых программ страхования жилой недвижимости.

Каковы перспективы введения обязательного страхования в нашей стране

Возможность введения в Казахстане обязательного страхования недвижимости для населения периодически обсуждается на протяжении последних двадцати лет. В последний год, после разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году и достаточно ощутимых толчков уже в Алматы в начале текущего года, вопрос получил новый импульс: в настоящее время по вопросу обязательного страхования имущества проводится исследовательская работа с привлечением всемирных институтов.

- Очень важно выбрать модель, которая будет учитывать наши казахстанские социально-экономические и географические факторы. У нас очень большая страна с разнообразными природно-климатическими зонами, поэтому вводить единый тариф для всех регионов будет не очень справедливо. Если для юга и востока страны актуален риск землетрясения, то для запада, севера и центра – это паводковые явления. Однако, массовость программы может обеспечить доступные для населения тарифы. Учитывая международный опыт, регулирование подобных больших мероприятий на себя должны взять компетентные государственные органы, которые будут осуществлять анализ эффективности, оценку рисков и определять политику программы в целом, - считает эксперт.

На вопрос редакции о том, можно ли предусмотреть выделение какого-то процента от налога на имущество, который платят граждане в обязательном порядке, на отправку в специально созданный фонд страхования, эксперт считает, что такой вариант нежизнеспособен.

- Вариант введения очередного квазиналога для обеспечения страховой защиты можно считать нежизнеспособным хотя бы по той причине, что кадастровая стоимость недвижимости, на основании которой и рассчитывается налог на недвижимость, значительно отличается от рыночной стоимости, иногда в десятки раз, а значит не покроет реальные имущественные убытки при расчете ущерба, - выразил свое мнение Нуржан Джантуреев.

Как правило, распространенная модель обязательного страхования жилья покрывает минимальные потребности в жилье человека – около 33 квадратных метров жилья. Тем не менее, человек не остается без крыши над головой. Также, как отметил спикер, договор о страховании имущества можно продлевать даже после наступления страхового случая. По мнению экспертов, это может создать определенную финансовую защищенность для граждан, проживающих в местах с высокой степенью риска.

Другой эксперт, председатель ОЮЛ «Ассоциации страховщиков Казахстана» Виталий Веревкин согласен с мнением первого спикера в том, что при определении механизма введения обязательного страхования в стране нужно будет решать социальный аспект.

Фото: из личного архива Виталия Веревкина

- Например, многодетные матери, пенсионеры, которые живут от пенсии до пенсии, малоимущие, представители социально уязвимых слоев населения будут выступать против обязательного страхования, поскольку для них это будет дополнительной финансовой нагрузкой, от которой они не будут видеть какой-либо отдачи. Конечно, они будут возмущаться, мы с этим сталкиваемся. Поэтому здесь нужно будет решать социальный аспект в части того, чтобы убедить людей, у которых и так немного денег, отдать еще, заключив договор страхования, - сказал Виталий Веревкин в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

По его мнению, в регионах с высокой вероятностью наступления страхового случая, страховка может быть дорогостоящей. Тем не менее, как отмечают эксперты, обрести уверенность в себе и в завтрашнем дне можно, только полностью взяв на себя ответственность за свое здоровье и жизнь. В этом плане страхование можно рассматривать, как проявление ответственного отношения к себе и жизни близких.

- Другое дело, что никто не прогнозировал, что в этом году будут такие большие паводки и пострадали в том числе и те населенные пункты, которые никогда не подвергались затоплению, - отмечает эксперт.

Также большая проблема в этом вопросе связана с неоформленными документами на жилье.

- У многих до сих пор мы не видим документов, непонятно кто собственник, не урегулированы границы, нет планов жилья. То есть база по жилью, скажем так, недооформлена. Это не значит, что эти IT-решения плохо работают. А вопрос в собственниках, которые не позаботились о том, чтобы правильно оформить документы и права собственника. Поэтому сложно здесь обязывать заключать договоры на обязательное страхование. Этот большой пласт, - отметил Виталий Веревкин.

Все же основной проблемой в вопросе обязательного страхования является отсутствие мотивации граждан.

- Конечно, когда происходят такие события, первым вопросом, которым задаются – это есть ли пострадавшие и если, слава богу, их нет, то как компенсировать убыток и тогда все вспоминают про страхование. Через недели две про страхование начинают забывать все. И здесь вопрос о том, как мотивировать людей страховаться становится большой проблемой, если не основной, - заключил спикер.

По мнению экспертов, в истории запуска обязательного страхования недвижимости в разных странах мира важно понять одно, что во всех случаях механизмы по обязательному страхованию были введены после наступления крупных бедствий с большими человеческими и финансовыми потерями. Казахстанцы имеют хорошую возможность действовать на опережение, учитывая международный опыт.