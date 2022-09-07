В Послании Президента определены реальные шаги для построения справедливого Казахстана – Айдын Аимбетов

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские специалисты спутниковой системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ведут космический мониторинг чрезвычайной ситуации в Костанайской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдын Аимбетов.

«Мы подключились к этой работе с первых дней, передавая оперативную информацию по ЧС государственным органам. Работа по космическому мониторингу продолжается, на основе космических снимков, полученных с наших казахстанских спутников ДЗЗ, можно будет увидеть полную картину ситуации - от возможных причин пожара до стоимости ущерба лесному фонду», - отметил Айдын Аимбетов.

Делясь впечатлениями от недавнего Послания Главы государства народу Казахстана, Айдын Аимбетов подчеркнул: «Как руководитель ведущей национальной компании по космическим технологиям, буду оказывать максимальную поддержку и содействие в реализации поручений Президента страны по возврату государству неиспользуемых земель с помощью спутниковых технологий, созданию единой цифровой модели сельскохозяйственных земель, водных, лесных ресурсов. В нынешней ситуации это первостепенные задачи».

Летчик-космонавт РК особо отметил в Послании конкретные меры по социально-экономической поддержке людей как главный приоритет в построении справедливого Казахстана.

«Поддерживаю инициативу нашего Президента о старте новой программы «Нацфонд - детям». Впервые за всю историю Республики Казахстан наши дети будут получать реальную отдачу от использования национальных богатств страны», - отметил генерал-майор авиации РК, Народный Герой страны Айдын Аимбетов.

Также Айдын Аимбетов выразил поддержку основных предложений политической реформы в стране, задача которой прозрачность в принятии важнейших государственных и политических решений.