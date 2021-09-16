В Послании Президента целый раздел посвящен защите прав человека - член Нацсовета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, руководитель республиканского волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik elshisi» Айнур Сабитова прокомментировала Послание Президента народу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она заметила, что в Послании Президента целый раздел посвящен защите прав человека.

«В самой первой части выступления меня тронули слова Главы государства, где он сказал: «обеспечение благополучия народа - это ключевая цель моей работы в качестве Президента». Я верю нашему Президенту, он сказал это искренне, он ведь отметил, что приложит все усилия во благо народа…», - сказала спикер.

Она считает, что инициативы Президента, направленные на повышение доходов населения, стимулирования потребительского спроса в условиях пандемии, своевременны.

«Мне бы хотелось озвучить несколько аспектов. Первое. Президент поставил задачу, что важно взращивать и усиливать отечественное IT-сектор. Глава государства в своем Послании обращается и ставит задачу, что необходимо подготовить в самое ближайшее время не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов. Казахстану нужны образованные и мотивированные кадры. Он поставил задачу, что Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части региона.

Во втором тезисе Послания тоже было много сказано. Я бы хотела отметить, Президент обеспокоен, что в обществе по-прежнему имеются много противников вакцинации, которые не просто отказываются, но и призывают население не вакцинироваться. Тем самым они общество дезинформируют… Я бы хотела сказать, что здесь волонтеры должны проводить разъяснительную работу на своих площадках по вакцинации. Мы тоже готовы оказать содействие и работать в этом направлении.

Третий момент - образование. Президент очень большое значение уделяет образованию. В нынешнем Послании мы увидели, что Глава государства уделяет внимание именно педагогическим специальностям. При этом Правительству было поручено заняться решением вопроса образования, оно должно быть инклюзивным и доступным для всех. То есть, мы должны достичь равенства в цифровом формате среди не только студентов, но и преподавателей. Очень много в повестку дня ставятся вопросы о том, что не все студенты и школьники обеспечены гаджетами, компьютерами.

Мы знаем, что органы местных властей, ректора вузов в этом направлении работают очень активно, но надо поставить еще и вопрос: как обеспечивать преподавателей, особенно в сельской местности. Глава государства в своем Послании также поручил на это обратить внимание. Еще Президент ранее дал поручение, чтобы до конца 2025 года было построено не менее 800 школ, а в нынешнем Послании ставит задачу довести эту цифру до 1000 школ. В этой части мы совместно с общественниками, волонтерами, Агентством по противодействую коррупции будем наблюдать, как строятся эти школы, насколько бюджеты будут открытыми, насколько они прозрачны, где можно увидеть все эти паспорта. Меня, как члена Национального совета это очень волнует», - сказала спикер.

Айнур Сабитова также положительно восприняла еще одну инициативу Президента, где говорится о том, что с 2022 по 2025 годы государство будет ежегодно на 20% в среднем повышать заработные платы гражданских служащих, это сотрудники сферы культуры, архивисты, библиотекари, технические работники, егеря, водители и другие.

«На меня произвело хорошее впечатление, что Глава государства свое внимание обращает на такие специальности, как водители такси, курьеры и другие. В таком важном стратегическом документе Президент обозначает эти профессии, и говорит, что государство должно поддерживать такие категории с точки зрения социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения. Я считаю, что это тоже такое положение, за которым нам всем интересно будет понаблюдать, как будет выполняться решение этих задач.

Президент поручил разработать новую концепцию миграционной политики. Это правильно. Более того, Касым-Жомарт Кемелевич поручил отразить механизмы защиты прав наших граждан, которые работают за рубежом. Получается, реализация прав гражданина Республики Казахстан за рубежом также будет предусмотрена на законодательном уровне и приведена в соответствии со всеми нормами международного права. Меня, например, этот тезис очень заинтересовал.

Глава государства призывает укрепить права переселенцев, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом и рассмотреть возможность предоставления им земельных участков не только под строительство домов, но и для сельхоздеятельности. Эта озвученная задача и обеспеченность нашло отражение в Послании государства…

Целый раздел посвящен защите прав человека. Не просто была реплика, а целый раздел посвящен защите прав человека. Касым-Жомарт Кемелевич ставит задачу внести изменение в концепцию семейно-гендерной политике. Между прочим, Глава государства уже за такой короткий период внедрил 30% квотирования на законодательном уровне, теперь на уровне принятия решения по избирательным спискам, где есть и женщины и молодежи, Президент поручил расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для людей с особыми потребностями.

Глава государства в завершение своего выступления делает посыл нашей молодежи, что ей необходимо привить общечеловеческую ценность. Необходимо пропагандировать такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, сплоченность и ответственность. Я думаю, что такая категория граждан в нашем обществе - это и есть волонтеры», - заключила она.





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