В Послании нашли свое решение многие актуальные и сложные вопросы – писатель Малик Отарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нынешнем Послании нашли свое решение многие актуальные и сложные вопросы. Такое мнение высказал писатель Малик Отарбаев на «круглом столе» по обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», прошедшем в столичном Доме Дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешнем Послании нашли свое решение многие актуальные и сложные вопросы. Президент вселил надежду в сельских жителей, которых беспокоит состояние пастбищ, бескормица. Он успокоил граждан, обеспокоенных взрывами, засухой, природными катастрофами, поддержал население морально. Предложил конкретные пути решения проблемы роста цен на продукты питания, успокоил общество. Также Президент проявил заботу о самом важном – о дальнейшем развитии языка и литературы, искусства и культуры, о повышении заработной платы работникам культуры и поддержке молодых талантов. Это, действительно, стало хорошей новостью для интеллектуального сообщества», – сказал М. Отарбаев.

Писатель отметил, что в целом в Послании были затронуты самые актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед Казахстаном. Самое главное, что Глава государства в Послании выразил заботу о народе, напомнил, что единство и сотрудничество делают государство сильнее. Президент также отметил, что, наряду с вызовами и угрозами цифровой эпохи, быстрое развитие информационных технологий требует обновления механизмов управления, адаптации к новым условиям жизни.