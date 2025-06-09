В порту бельгийского Антверпена был поднят казахстанский флаг
В Международном порту Антверпен-Брюгге состоялась конференция: «Казахстанский транспортный и логистический сектор: возможности для бельгийского бизнеса», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В честь гостей из Казахстана представители порта Антверпен — Брюгге подняли казахстанские и бельгийские флаги перед штаб-квартирой второй по величине в Европе морской гавани.
В мероприятии приняли участие представители правительственных и деловых кругов ЕС и Казахстана. Конференция была организована Ассоциацией транспорта и торговли «ECATA — Europe & Central Asia», Агентством по содействиям инвестициям Бельгии «FIT — Flanders Investment & Trade», Агентством экспорта и инвестиций Валлонии «AWEX» и Посольством Казахстана в Бельгии.
Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть взаимные возможности казахстанского и бельгийского бизнеса в сфере транспорта и торговли.
Казахстанские компании смогли получить ценную информацию о передовом логистическом секторе Бельгии, в то время как бельгийские фирмы смогли изучить новые перспективы в Казахстане — от партнерства и расширения деятельности до инвестиций.
От бельгийской стороны выступили представители компаний, имеющих многолетний опыт работы в Казахстане, такие как Ahlers Central Asia (с 1996 года) и Sarens (с 2003 года), которые поделились ценными идеями по развитию устойчивой и надежной логистики, а также своим опытом работы в Казахстане.
Казахстанская сторона, в свою очередь, представила ключевые показатели развития транспортно-логистического сектора, в частности, последние достижения, подчеркнув роль Казахстана в качестве евразийского транзитного узла.
На мероприятии выступили: Филипп Божан, директор по развитию международного бизнеса порта Антверпен-Брюгге, Маргулан Баймухан, посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Фабьен Ван Ден Иде, заместитель руководителя отдела Центральной Азии и Афганистана генерального директора INTPA Европейской комиссии и Жасулан Керимбаев, руководитель департамента Министерства транспорта Казахстана.
Участники конференции отметили, что в нынешних условиях Транскаспийский международный транспортный коридор приобретает всю большую значимость для бизнеса многих стран Европы и Азии.
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