В порту бельгийского Антверпена был поднят казахстанский флаг

В честь гостей из Казахстана представители порта Антверпен — Брюгге подняли казахстанские и бельгийские флаги перед штаб-квартирой второй по величине в Европе морской гавани.

Фото: Посольство РК в Бельгии

В мероприятии приняли участие представители правительственных и деловых кругов ЕС и Казахстана. Конференция была организована Ассоциацией транспорта и торговли «ECATA — Europe & Central Asia», Агентством по содействиям инвестициям Бельгии «FIT — Flanders Investment & Trade», Агентством экспорта и инвестиций Валлонии «AWEX» и Посольством Казахстана в Бельгии.

Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть взаимные возможности казахстанского и бельгийского бизнеса в сфере транспорта и торговли.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

Казахстанские компании смогли получить ценную информацию о передовом логистическом секторе Бельгии, в то время как бельгийские фирмы смогли изучить новые перспективы в Казахстане — от партнерства и расширения деятельности до инвестиций.

От бельгийской стороны выступили представители компаний, имеющих многолетний опыт работы в Казахстане, такие как Ahlers Central Asia (с 1996 года) и Sarens (с 2003 года), которые поделились ценными идеями по развитию устойчивой и надежной логистики, а также своим опытом работы в Казахстане.

Казахстанская сторона, в свою очередь, представила ключевые показатели развития транспортно-логистического сектора, в частности, последние достижения, подчеркнув роль Казахстана в качестве евразийского транзитного узла.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

На мероприятии выступили: Филипп Божан, директор по развитию международного бизнеса порта Антверпен-Брюгге, Маргулан Баймухан, посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Фабьен Ван Ден Иде, заместитель руководителя отдела Центральной Азии и Афганистана генерального директора INTPA Европейской комиссии и Жасулан Керимбаев, руководитель департамента Министерства транспорта Казахстана.

Участники конференции отметили, что в нынешних условиях Транскаспийский международный транспортный коридор приобретает всю большую значимость для бизнеса многих стран Европы и Азии.

О том, что объем грузоперевозок через Средний коридор достигнет 10 млн тонн в год, читайте здесь.