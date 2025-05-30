Казахстан нацелен на 10 млн тонн грузов через Средний коридор
Объем грузоперевозок через Средний коридор достигнет 10 миллионов тонн в год. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров на Международном форуме Астана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В 2024 году в общей сложности грузы, которые были транспортированы через Средний коридор, выросли на 60%, и мы планируем увеличить оборот до 10 миллионов тонн в год. Ранее из Китая в Азербайджан груз доставляли в течение 11 дней, а сейчас это занимает 3 дня. Ранее морские перевозки занимали до 53 дней. Сейчас благодаря Транскаспийскому коридору у нас есть возможность усилить данную интеграцию и объединить трансъевропейские и трансазиатские маршруты. Для того чтобы реализовать весь потенциал данного коридора, мы модернизировали инфраструктуру по всему маршруту, — отметил заместитель министра.
Кроме того, он подчеркнул, что развитие логистического хаба в Хоргосе является стратегической задачей для Казахстана.
— Казахстан имеет планы по развитию логистических центров. Это не только физическая инфраструктура, но и интеграция таможенных услуг, а также развитие цифровых технологий, которые позволяют создать больше рабочих мест в том числе, — сказал Алибек Куантыров.
Напомним, сегодня в столице начал свою работу Международный форум Астана 2025 с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.