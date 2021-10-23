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В получении взяток на 1,8 млн тенге подозревают сотрудников ветлаборатории в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
23 Октября 2021, 01:07
В получении взяток на 1,8 млн тенге подозревают сотрудников ветлаборатории в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Актюбинского областного филиала республиканской ветеринарной лаборатории подозреваются в получении взяток на сумму более 1,8 млн тенге. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции Асхат Джакипбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Досудебное расследование проводится в отношении директора и других сотрудников областного филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» комитета ветконтроля и надзора МСХ.

Они подозреваются в получении взяток на системной основе в общей сумме более 1,8 млн тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту районных ветеринарных лабораторий.
Всего за 9 месяцев с начала года облдепартаментом Агентства РК по противодействию коррупции было выявлено 10 фактов дачи взятки, 7 фактов получения взятки, 6 — хищения, столько же — мошенничества и другие.

«В основном коррупционные преступления совершены сотрудниками правоохранительных органов, служащими акиматов и их структурных подразделений. Должностные лица получали взятки за содействие в заключении договоров о государственных закупках, подписание актов выполненных работ, трудоустройство, не привлечение к административной ответственности и так далее. Самая крупная взятка — 6 миллионов тенге», - отметил Асхат Джакипбеков.

По словам спикера, люди давали взятки за непривлечение к уголовной и административной ответственности, содействие в трудоустройстве. А бюджетные средства чаще уходили в карманы должностных лиц, заверявших подписью акты выполненных работ. В свою очередь, мошенники давали обещания положительно решить вопросы приватизации имущества и подписания ложных актов выполненных работ.

Актюбинская область   Коррупция   Сельское хозяйство  
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