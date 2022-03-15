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    13:56, 15 Март 2022 | GMT +6

    В полтора раза выросли услуги по производству кино и телепрограмм в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги по производству кино и телепрограмм выросли в Казахстане в полтора раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

    Объём услуг по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, а также деятельности в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений за январь-декабрь 2021 года составил в Казахстане 47,1 млрд тенге — на 16,3% больше в деньгах по сравнению с 2020 годом, но меньше на 27,4% по сравнению с «докоронакризисным» 2019 годом.

    Почти 90% всего объёма услуг пришлось лишь на Алматы и Нур-Султан: 32,6 млрд и 9,7 млрд тенге соответственно. Ещё 1,6 млрд тенге пришлось на третий мегаполис РК, Шымкент. Индивидуальные предприниматели обеспечили в общем объёме услуг лишь 1,6 млрд тенге — сразу на 36,5% меньше по сравнению с 2020 годом.

    В разрезе форм собственности сразу 44,8 млрд тенге пришлось на частные предприятия, рост за год — на 26%. Ещё 493,3 млн тенге пришлось на иностранные предприятия — сразу в 4 раза меньше по сравнению с 2020 годом. Государственные предприятия оказали и того меньше услуг: всего на 191,3 млн тенге — в два раза меньше, чем за январь-декабрь 2020 года.

    Более половины услуг в секторе пришлось непосредственно на деятельность по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм: 25,7 млрд тенге. Значительные объёмы также обеспечили деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телепрограмм (12,3 млрд тенге) и деятельность по показу кинофильмов (8,1 млрд тенге).


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