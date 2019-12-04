В полтора раза увеличится финансирование ремонта дорог в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На ремонт дорог малых и моногородов в Карагандинской области на 2020 год планируют выделить более 6 млрд тенге. По сравнению с этим годом финансирование увеличится в полтора раза. Работы по ремонту дорожной инфраструктуры в городах и сёлах проводят в рамках Программы развития регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербека Халтонова, в этом году из областного и местного бюджетов на развитие автодорог по программе было выделено 4,1 млрд тенге. Привели в порядок более 100 км дорог. В следующем году отремонтируют уже 120 км внутрипоселковых и городских улиц.

Улучшать качество дорог также помогает программа «Ауыл - ел бесігі». В этом году реализовано 4 проекта в Жанааркинском, Актогайском и Улытауском районах. За счёт дополнительных средств отремонтировали 25 км дорог.

«В 2020 году предусмотрена реализация 15 проектов в Актогайском, Каркаралинском, Осакаровском и Шетском районах. Будет приведено в порядок 150 км автодорог в сельских населённых пунктах, - рассказал Аскербек Халтонов на аппаратном совещании. - Во исполнение поручения Елбасы продолжится финансирование ремонта автодорог местного значения из республиканского бюджета. Задача - довести к 2025 году долю автодорог местного значения в хорошем состоянии до 95%. Реализация программы развития регионов позволит улучшить инфраструктуру моно- и малых городов области».

Аким области Женис Касымбек поручил своевременно готовить документацию для предстоящих проектов.

«В следующем году нам выделяют больше средств на ремонт дорог из республиканского бюджета. Из областного бюджета также увеличивается финансирование. Со своей стороны мы должны всё чётко отработать. Улучшение качества дорог является одним из приоритетных направлений», - подчеркнул глава региона.

Общая протяжённость автодорог в моно- и малых городах области составляет 1 427 км.