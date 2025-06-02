В Польше обработано 100% голосов — побеждает Навроцкий

По данным польских СМИ, обработано 100% голосов во втором туре президентских выборов. Представитель «Право и справедливость» К. Навроцкий получил 50,89 процента. (10 606 628 голосов), а его соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 49,11 процента. (10 237 177 голосов).

Явка составила 71,6 процента. Ранее по состоянию на 01:00 часов ночи по времени Варшавы экзит-поллы показывали, что мэр Варшавы, либерал Рафал Тшасковский немного опережал националиста Кароля Навроцкого.

Однако полный подсчет голосов показал победу К. Навроцкого. Если результат подтвердится и официально победителем станет представитель «Право и справедливость» это станет политической неприятностью для премьер-министра Дональда Туска, представляющим другую партию «Гражданская платформа».

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