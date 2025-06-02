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    10:12, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Польше обработано 100% голосов — побеждает Навроцкий

    Кароль Навроцкий станет новым президентом Польши, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    польша
    Фото: pexels.com

    По данным польских СМИ, обработано 100% голосов во втором туре президентских выборов. Представитель «Право и справедливость» К. Навроцкий получил 50,89 процента. (10 606 628 голосов), а его соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 49,11 процента. (10 237 177 голосов).

    Явка составила 71,6 процента. Ранее по состоянию на 01:00 часов ночи по времени Варшавы экзит-поллы показывали, что мэр Варшавы, либерал Рафал Тшасковский немного опережал националиста Кароля Навроцкого.

    Однако полный подсчет голосов показал победу К. Навроцкого. Если результат подтвердится и официально победителем станет представитель «Право и справедливость» это станет политической неприятностью для премьер-министра Дональда Туска, представляющим другую партию «Гражданская платформа».

    О том, какие предвыборные обещания дали кандидаты в президенты Польши, читайте здесь.

    Теги:
    Польша Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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