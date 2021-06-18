В политике не бывает имитации – Даурен Абаев о реформах Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» первый заместитель Руководителя Администрации Президента ответил на критику тех, кто называет политические реформы Главы государства имитацией демократии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжая тему второй годовщины Касым-Жомарта Токаева на посту Президента, не могу не спросить о его политических реформах. В гуле общественного одобрения слышатся, в том числе голоса тех, кто критикует, кто не соглашается, кто называет эти реформы ширмой, имитацией демократии. Что вы можете ответить им?», - спросил ведущий программы.

«Основная цель таких высказываний - обесценить работу государства любой ценой. Есть у нас такая категория ангажированных экспертов, которые разными словами годами говорят об одном и том же. Ведь самый легкий путь завоевать популярность у аудитории – критика государства и пессимизм. А гораздо сложнее попытаться системно оценить нововведения. Важно понимать, в политике не бывает имитации. Это устаревший подход», - прокомментировал Даурен Абаев.

По его мнению, любая, даже самая небольшая реформа усложняет систему. Чем сложнее система, тем больше в ней издержек и противовеса.

«К примеру, этим летом пройдут прямые выборы сельских акимов. На самом деле это серьезное преобразование, потому что выборы на местах – не просто способ определить, кому будет принадлежать власть, это, прежде всего, политическое участие. И самый главный результат предстоящих выборов – то, что люди почувствуют свое влияние на местную повестку. Конечно, вечные пессимисты будут говорить, что выборы – это спектакль, что победитель известен заранее. Но все мы должны понимать, что сфальсифицировать результаты в населенных пунктах, где все друг друга знают в лицо - это фантастика», - сказал Д. Абаев.

Ранее первый заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев высказался о президентстве Касым-Жомарта Токаева.