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вчера 17:31
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В полиции Туркестанской области опровергли информацию о гибели 12 человек в ДТП
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Туркестанской области опровергли распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о гибели 12 человек в дорожно-транспортном происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, не соответствующая действительности, о том, что сегодня в Туркестанской области имело место дорожно-транспортное происшествие, где погибли 12 человек», - отметили в ведомстве.
Полиция Туркестанской области предупредила граждан, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей «Распространение заведомо ложной информации» УК РК и настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от распространения недостоверной информации.
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