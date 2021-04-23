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    12:14, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В полиции Алматы пояснили очередную эвакуацию людей по аль-Фараби

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Людей эвакуировали из комплекса VILLA Boutiques & Restaurants по проспекту аль-Фараби в Алматы после сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео эвакуации людей появилось в сети: «Эвакуировали всех, вилла по аль-Фараби, все спецслужбы на месте, пробки на восток... 11:45», - говорится в посте.



    В департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию,

    «В настоящее проверочные мероприятия аналогичного характера проводится в этом комплексе по просекут аль-Фараби. Граждане эвакуированы. Привлечены к поисковым мероприятиям спецподразделения», - отметили в полиции.

    Ранее сообщалось, что ТРЦ «Март» заминировали в Алматы. Но информация не подтвердилась. Также появилась информация, что поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Молл Апорт».



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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