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В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки

14 Января 2022 15:58
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В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области сообщает, что ТОО «Горгаз-сервис», являясь субъектом общественно значимого рынка, снизило цену на сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки для потребителей г. Петропавловск, со ссылкой на пресс- службу КРЕМ МНЭ РК.

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Субъекту удалось снизить цену в рамках Правил ценообразования на общественно значимых рынках (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36).

Отпускная цена реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки снизилась для потребителей с 1 января 2022 года на 6,0%, то есть с 540,4 до 509,7 тенге/м3 (без НДС).

Необходимо также отметить, что данное снижение обусловлено снижением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан в размере 28 000 тг/тонна без НДС на основании приказа и.о. министра энергетики Республики Казахстан от 9 января 2022 года № 4 «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок».

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#Энергетика   #Северо-Казахстанская область   #Цены и тарифы   #Нефть   #Минэнерго РК   #Газификация  
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