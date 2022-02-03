В Петропавловске произошел пожар в доме, где год назад взорвался газ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске около восьми часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелась квартира на втором этаже дома по улице Интернациональной, 21.

На место выехали подразделения двух пожарных частей и сотрудники оперативно-спасательного отряда. Сильный дым шел из окна квартиры, дверь была закрыта. Спасатели вскрыли дверь. Одновременно с верхних этажей по лестничному маршу эвакуировали 23 человека, из них четверо детей, спасли четырех человек, в том числе ребенка.

«Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Уничтожена бытовая техника, мебель и личные вещи. Наблюдается сильное закопчение. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются», - сообщили в пресс-службе.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека личного состава и 8 единиц техники.

В этом же доме в феврале прошлого года произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже. Тогда погибли три человека.