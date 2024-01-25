В Петропавловске продолжают устранять последствия аварии на теплосетях

В Петропавловске, по данным на 10.00 часов, продолжаются ремонтные работы по устранению технологического повреждения на участке теплотрассы по улице С.Муканова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», на ограничении теплоснабжения остается одно юридическое лицо.

Ночью стабилизировали параметры температурного режима в микрорайоне «Жас Оркен».

- Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с заданными параметрами теплоносителя по утвержденному графику. Температура теплоносителя подающего трубопровода при плановом показателе 80 градусов составляет 86 градусов, обратного трубопровода - при плане 53 градуса фактически 56 градусов. В жилых домах, где наблюдается понижение параметров температурного режима, проводится проверка специалистами ТОО «Петропавловские тепловые Сети» совместно с председателями КСК/ОСИ, - прокомментировали в пресс-службе.

Вчера, 24-го января, в Петропавловске произошли сразу два порыва на теплосетях. Под ограничение теплоснабжения попали многоэтажные и частные жилые дома, детские сады и другие объекты. Жители разных микрорайонов города жаловались на холодные батареи. Однако в городском акимате заверили, что локальные повреждения на сетях не могли оказывать влияния на теплоснабжение всего города.