Повреждения на теплосетях прокомментировали в акимате Петропавловска

В акимате Петропавловска утверждают, что произошедшие на теплосетях повреждения не влияют на теплоснабжение города. Горожане же сообщают о холодных батареях в разных районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации городского отдела ЖХК, по улице Назарбаева специалисты завершили сварочные работы на участке тепломагистрали, восстанавливают гидравлический режим. После начнется заполнение теплотрассы.

- В целях недопущения попадания воздуха в систему теплоснабжения будет проведен его спуск. Параллельно восстановят теплоснабжение в домах, которые были на ограничении. Уважаемые жители города! Повреждения на участках тепловых сетей являются локальными. На теплоснабжение всего города не влияют. Просим доверять информации только из официальных источников, - говорится в сообщении.

Однако в комментариях в социальных сетях горожане не согласны с доводами горакимата. Люди пишут, что батареи холодные, и они больше доверяют собственным ощущениям, нежели официальной информации властей.

Напомним, сегодня в Петропавловске произошли два повреждения на теплосетях.