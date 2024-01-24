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    17:25, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Повреждения на теплосетях прокомментировали в акимате Петропавловска

    авария на теплосетях
    Кадр из видео

    В акимате Петропавловска утверждают, что произошедшие на теплосетях повреждения не влияют на теплоснабжение города. Горожане же сообщают о холодных батареях в разных районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации городского отдела ЖХК, по улице Назарбаева специалисты завершили сварочные работы на участке тепломагистрали, восстанавливают гидравлический режим. После начнется заполнение теплотрассы.

    - В целях недопущения попадания воздуха в систему теплоснабжения будет проведен его спуск. Параллельно восстановят теплоснабжение в домах, которые были на ограничении. Уважаемые жители города! Повреждения на участках тепловых сетей являются локальными. На теплоснабжение всего города не влияют. Просим доверять информации только из официальных источников, - говорится в сообщении.

    Однако в комментариях в социальных сетях горожане не согласны с доводами горакимата. Люди пишут, что батареи холодные, и они больше доверяют собственным ощущениям, нежели официальной информации властей. 

    Напомним, сегодня в Петропавловске произошли два повреждения на теплосетях. 

    Теги:
    Отопительный сезон Петропавловск Регионы Казахстана Регионы Акимат Авария на теплосетях ЖКХ
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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