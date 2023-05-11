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В Петропавловске объявили режим ЧС местного масштаба

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 15:55
В Петропавловске объявили режим ЧС местного масштаба

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 11 мая в Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в связи с пожаром в микрорайоне Береке. Постановление размещено на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отмечается, это позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки. Материальный ущерб будет возмещен после оценки независимых экспертов.

Напомним, сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

По информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Пожар ликвидирован в 1 час ночи 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара на окраине Петропавловска. Он заявил, что создана специальная комиссия. Людям предоставят временное жилье.

«За два дня во временное жилье мы заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым. Это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания. Для оставшихся 4-х семей квартиры сейчас подбираются. Пытаемся найти жилье, которое удобно для них в расположении. Учитываем места учёбы детей, состав семьи. За аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры», - проинформировал аким Петропавловска Руслан Анбаев.


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