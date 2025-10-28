В Петропавловске для очистки улиц от снега применяется ИИ

Во время мероприятия была проверена готовность коммунальных и дорожных служб, энергетических и аварийно-спасательных подразделений Северо-Казахстанской области к предстоящему зимнему сезону.

В этом году на дорогах области будут работать 232 пункта обогрева. Для вывоза снега и расчистки дорог планируется задействовать около тысячи единиц специальной техники и 1 863 рабочих.

Общая протяженность улиц Петропавловска составляет 366 километров. В нынешнем году город разделен на восемь секторов для очистки дорог от снега. Ежедневно на улицы будет выходить 170 единиц специализированной техники.

— Мы планируем цифровизировать процесс вывоза снега из города, то есть будет применяться система с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время программа разрабатывается и, по предварительным данным, будет готова в течение 10-15 дней. Каждая единица техники будет оснащена GPS-навигатором. Эти навигаторы и камеры будут подключены к программе. Таким образом появится возможность контролировать, где именно работает техника, а также как и в каком объеме производится вывоз снега, — сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

На полигонах, куда вывозится снег, также установят видеокамеры, и все будет объединено в единую цифровую систему. Подсчет объема вывезенного снега теперь будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.

В настоящее время готовы два полигона, один из которых является резервным.

