В первый день акции «Приемная на дороге» туркестанским полицейским задали около 200 вопросов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акции «Приемная на дороге» туркестанцы приняли активное участие - только за первый день акции, кроме жителей области, обратившихся во фронт-офисы, к полицейским в режиме онлайн поступило около 200 обращений. А количество посетителей в социальных сетях во время прямого эфира составило около 1500 пользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

«В рамках акции «Приемная на дороге» были обсуждены вопросы, поступившие от граждан. Они ознакомились с порядком оформления транспортных средств, ввозимых из-за границы, записали необходимые сведения. В целом, на транспортные средства, ввезенные из Кыргызстана и Армении, осуществляется порядок прохождения таможенных процедур, уплаты сборов и пошлин, указанный в Налоговом кодексе. Транспортные средства из Российской Федерации и Беларуси должны иметь антиблокировочную тормозную систему, подушки безопасности, систему крепления ISOFIX, дневные ходовые огни. Жителям были даны консультации по данным законам», - отметил начальник Департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Далбеков, непосредственно принявший участие в приеме граждан.

Республиканская акция «Приемная на дороге» продолжается 18 января до 19:00 часов.



















