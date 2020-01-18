+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В первый день акции «Приемная на дороге» туркестанским полицейским задали около 200 вопросов

18 Января 2020 14:24
Поделиться:
В первый день акции «Приемная на дороге» туркестанским полицейским задали около 200 вопросов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акции «Приемная на дороге» туркестанцы приняли активное участие - только за первый день акции, кроме жителей области, обратившихся во фронт-офисы, к полицейским в режиме онлайн поступило около 200 обращений. А количество посетителей в социальных сетях во время прямого эфира составило около 1500 пользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме

В столице определили места проведения акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах»
В 25 мобильных пунктах принимают граждан акмолинские полицейские Полицейские ВКО разъясняют миграционное законодательство Где в столице пройдет акция «Приемная на дороге»

«В рамках акции «Приемная на дороге» были обсуждены вопросы, поступившие от граждан. Они ознакомились с порядком оформления транспортных средств, ввозимых из-за границы, записали необходимые сведения. В целом, на транспортные средства, ввезенные из Кыргызстана и Армении, осуществляется порядок прохождения таможенных процедур, уплаты сборов и пошлин, указанный в Налоговом кодексе. Транспортные средства из Российской Федерации и Беларуси должны иметь антиблокировочную тормозную систему, подушки безопасности, систему крепления ISOFIX, дневные ходовые огни. Жителям были даны консультации по данным законам», - отметил начальник Департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Далбеков, непосредственно принявший участие в приеме граждан.

Республиканская акция «Приемная на дороге» продолжается 18 января до 19:00 часов.







Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив