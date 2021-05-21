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В период локдауна количество торговых барьеров в ЕАЭС возросло – Касым-Жомарт Токаев

21 Мая 2021 15:42
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В период локдауна количество торговых барьеров в ЕАЭС возросло – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость решения торговых барьеров в рамках ЕАЭС отметил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам необходимо решить наболевшую, можно сказать, проблему – барьер во взаимной торговле. В период локдауна их количество возросло. Есть опасения, что по мере восстановления экономической активности барьеры не уйдут сами по себе. Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста и развития союза», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании ВЕЭС.

Президент РК добавил, что Казахстан, как и остальные страны – члены союза, выступает за создание равных и не дискриминационных условий для всех участников рынка.

«Борьба комиссий с барьерами носит непрекращающийся характер. Но особо эффективной эту борьбу не назовешь. Это борьба с последствиями решений на национальном уровне. Считаем, что более превентивную, если можно так выразиться, союзную позицию должны выражать министерства, ответственные за экономическую интеграцию. Выражать и отстаивать еще на этапе разработки соответствующих нормативно-правовых актов, которыми эти барьеры и ограничения вводятся. Нам также следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних нормативно-правовых актов праву союза. Здесь также велика роль членов совета, комиссий, вице-премьеров, Правительств», - заключил Глава государства.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Экономика   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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