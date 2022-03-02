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В период геополитической турбулентности доверие важно как никогда – академик Зарема Шаукенова

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
2 Марта 2022, 11:00
В период геополитической турбулентности доверие важно как никогда – академик Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций. Соответствующая резолюция №46/224 Генеральной Ассамблеи ООН была принята 2 марта 1992 года. Вступление в ООН и признание независимости ведущими мировыми державами и практически всеми государствами мира, безусловно, является значительным внешнеполитическим достижением Казахстана.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» академик Национальной академии наук РК, доктор социологических наук Зарема Шаукенова рассказала о важных преимуществах, полученных Казахстаном благодаря шагу, сделанному 30 лет назад.

«На заре независимости свою внешнюю политику Казахстану необходимо было выстраивать с «нуля», причем в условиях экономической турбулентности, которую претерпевала не только страна, но и весь постсоветский регион – в связи со сменой парадигмы развития. Фактически, имела место геополитическая катастрофа, в условиях которой необходимо было сделать правильный выбор. Выбор в пользу проактивной внешней политики для Казахстана был связан с настоятельной потребностью преодоления фатальной обреченности быть постсоветской провинцией, зажатой между региональными гигантами, наполненной внутренним противоречивым этническим содержанием, способным уже в начале пути привести к острым этническим конфликтам и территориальному расколу государства», – сказала З. Шаукенова.

По ее словам, главное достижение Казахстана заключалось в том, что через внешнюю политику были минимизированы факторы, способные затруднить или сделать невозможным развитие страны. Внешняя политика должна была стать надежным «куполом», который бы защитил Казахстан от возможных неблагоприятных факторов. В рамках всех рубежных этапов Казахстан ставил целью закрепление собственной международной субъектности и встраивание в современный цивилизационный контекст, умело используя собственные преимущества, ослабляя возникающие риски и угрозы. Как основной результат внешнеполитического курса можно рассматривать тот факт, что Казахстан сумел избежать участи несостоявшихся государств, сформулировать собственные инициативы глобального уровня, не теряя при этом инициативы на региональном уровне и в укреплении связей на базовой площадке двусторонних связей.

Академик считает, что именно через внешнюю политику Казахстан сумел получить ряд важных преимуществ. Казахстан был признан, как страна с рыночной экономикой, претендующая на роль лидера в Центральной Азии. К числу наиболее значительных внешнеполитических достижений страны наряду с вступлением в ООН также необходимо отнести следующие: успешное разрешение вопроса с ядерным наследием СССР открыло для Казахстана возможность сыграть свою роль в реконструкции глобальной архитектуры безопасности, приобрести особые гуманитарные права в реализации миротворческих миссий, занимать позицию арбитра в международных конфликтах; скрупулезное выращивание внешнеполитических дивидендов без погони за эффектными, но не подкрепленными реальным содержанием внешнеполитическими идеями, позволило выстроить дееспособный каркас казахстанского участия в международных процессах. Кроме того, Казахстан смог сохранить баланс между американским, китайским, российским и европейскими фарватерами, разрабатывая свою собственную лоцию в системе международных геополитических координат. Приобретенное мастерство ведения многовекторного внешнеполитического курса позволило пройти сквозь «игольное ушко» консенсуса по председательству в ОБСЕ. Произошла ретрансляция казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. Удалось эффективно маневрировать между рифами мировых экономических связей, найти собственную нишу в финансово-хозяйственных отношениях.

Как отметила З. Шаукенова, благодаря своей внешней политике, Казахстан поступательно расширяет пространства и горизонты дипломатических связей, преодолевая замкнутость своего регионального пространства. Казахстан стал узнаваемым и признаваемым в мире государством. Созданы предпосылки для преодоления глобального межцивилизационного противостояния между исламским и западным миром, для изживания стереотипов исламской террористической угрозы. Действия Казахстана укрепили шансы Центральной Азии превратиться из геополитического «медвежьего угла» в респектабельный, хорошо встроенный в современный глобальный мир регион. Казахстан приобрел четкие государственные границы и надежный пояс добрососедства. В периоды самого острого противостояния США и ЕС с Россией и КНР Казахстан сохранял конструктивные отношения и доверие со стороны глобальных игроков и региональных партнеров. Казахстан не стал замыкаться в собственных национальных границах и следовал принципу, что собственное благополучие может быть достигнуто только при благоприятном развитии соседей. Работа с рисками и снижение издержек по контролю внешних границ позволили Казахстану выйти на лидирующие позиции по экономическому развитию и подкреплять тем самым экономику стран региона.

Также, по мнению З. Шаукеновой, усилия Казахстана способствовали закреплению Центральной Азии как самостоятельной геополитической единицы. Евразийская идея легла в основу интеграционного ренессанса постсоветского пространства, восстановления нарушенных связей.

«В тоже время сегодня происходит сжатие пространства. Параллельно изменяется и понятие времени. Академик С.П. Капица говорил о сжатии исторического времени: «Каждый новый период в истории человечества короче предыдущего в 2,5–3 раза... Со времен зарождения человеческого общества длительность исторических периодов сокращалась и достигла периода 35–40 лет – время смены поколений или среднее время активной работоспособности человека... Сжатие времени ведет к изменению масштаба времени жизни людей... Это ведет к резкой смене условий жизни в течение одного поколения. Люди из одной исторической эпохи как бы перемещаются в другую». Человеческая природа в этих условиях напряжена до предела. Изменения настолько интенсивны, что подчас человеческое сознание не все успевает переварить. На прошлой неделе одним из самых распространенных в ватсапе высказываний стало - «Я уже устал жить в исторических событиях», – сказала эксперт.

В тоже время, по мнению З. Шаукеновой, изменение понимания времени открывает путь к кардинальной реконструкции политического мировоззрения нынешней эпохи. Оно показывает, что защита национальных интересов сегодня разворачивается в плоскости тонких интеллектуальных материй, которые подчас не уловимы, но очень чувствительны в проявлениях. Сегодня мир стоит перед необходимостью пересмотра базовой терминологии научного и экспертно-аналитического сообщества. Происходит глобальное смешение философских, естественнонаучных, социогуманитарных и технологических дискурсов, что позволяет говорить о возникновении феномена формационного или цивилизационного духовно-интеллектуального кризиса.

«Становится очевидным, что в наступившую эпоху в выигрыше будет тот, кто сумеет предложить собственные проекты глобальной реконструкции мира, определиться с собственной нишей в новом формате мировых отношений. Одним из источников и генераторов новых социально-экономических трансформаций является Европа, где пересматривается, казалось бы, бесспорная до начала 1990-х годов концепция «государства всеобщего благосостояния». На первый план в 90-е годы выступила проблема пересмотра основных постулатов общества благосостояния. Позади у нас эпоха создания системы и ее институтов, период количественного роста, растущих амбиций, но, одновременно, и разочарований, несбывшихся надежд – вопреки нашим благим намерениям и действиям. Но тем больше сейчас ожиданий, связанных с трудным выбором и основательным пересмотром «старых решений» логического аппарата политической экономии и социальной политики», – отметила З. Шаукенова.

Сегодня, по словам академика, общественный сектор стал восприниматься не столько, как объект государственного воздействия или политической эксплуатации, сколько как самостоятельный феномен, обладающий собственной экономической инфраструктурой и логикой развития. Общественное вмешательство ныне воспринимается как эффективный механизм выравнивания различий в обществе. Возрастает спрос на публичность, то есть, на такую практику, которая предполагает полномасштабное информационно-коммуникативное взаимодействие государства с обществом. Тип общественного развития, исходящего из императива государственного управления, основанного на дилемме «господство-подчинение», все больше дополняется дилеммой «руководство-принятие», основанной на признании все большего веса горизонтальных связей, процессов самоорганизации и самоуправления, раскрепощения гражданской инициативы и конкуренции социальных инноваций. Это потребовало в корне пересмотреть саму философию власти, перейти от доминанты господства и гегемонии в ее назначении к партнерству и диалогу.

«В современном мире привычные схемы объяснения перестали действовать. Усложняется понимание таких категорий, как «национальные интересы» и «национальная безопасность». Параллельно происходят изменения в методиках и технологиях геополитического воздействия идеологических конструктов. Все более очевидной становится уязвимость формально организованных институтов регулирования межстрановых отношений – союзы, блоки, ассоциации. Возрастают актуальность и востребованность методов так называемой «мягкой силы», то есть, упреждающего программирования общностей и ситуаций в пользу определенного геополитического актора. Двадцать первый век привнес новый феномен «сетевого общества» и новые способы влияния: вместо интеграции – конвергенция; вместо адаптации – диффузия и проникновение; вместо пропаганды – лингвистическое программирование; вместо инвестиций – гуманитарная интервенция; вместо понятной иерархии – смешение и рассеянная турбулентность; вместо гегемонии – дистанционное правление; вместо массовой культуры – технологии индивидуального расширения сознания», – считает З. Шаукенова.

Соответственно, по ее мнению, возрастают требования к государству. Государство имеет не просто институциональную, организационную, политическую или идеологическую функцию. В некоторой степени оно должно играть роль «методолога мысли». Идеологическое конструирование должно осуществляться под эгидой государства, но в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества. Сконструированные в аналитических центрах, «фабриках мысли» («think tanks») идеологемы должны активно циркулировать по каналам прямой и обратной связи, чтобы обрести свое место в массовом политическом сознании, в том числе, через политическую риторику и рефлексию.

«На внеочередном XXII съезде партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поддержал новое название партии – «AMANAT», олицетворяющее немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Сегодня мы живем, по точному определению Главы государства, в условиях геополитической турбулентности. В такие периоды ресурс доверия стремительно расщепляется негативными эмоциями, большим геоэкономическим стрессом, ростом пессимизма или страха перед будущим. Популизм, пустые обещания лишь рождают скепсис и недоверие, сказываются на негативном самочувствии и внутриполитической стабильности. Поэтому, как акцентировал в своем выступлении Президент, партии, как никогда нужна новая культура взаимоотношений, основанная, прежде всего, на доверии и сотрудничестве. Именно доверие рождает уверенность в будущем и является основой энергетики прорыва сквозь тернии и преодоление любых испытаний», – заключила З. Шаукенова.


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