В перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В перестрелке в Атырауской области пострадали 6 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в субботу 30 октября в 19.30 часов в Кзылкогинском районе, на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз произошла перестрелка. Есть раненые, 6 человек, они были доставлены в Сагизскую сельскую врачебную амбулаторию.

«Начато расследование всех обстоятельств произошедшего. Подробности будут предоставлены позже», - говорится в сообщении департамента полиции.

По неофициальной информации, причиной перестрелки послужило выяснение отношений между молодыми жителями села Сагиз.



