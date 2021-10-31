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    00:14, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    В перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В перестрелке в Атырауской области пострадали 6 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в субботу 30 октября в 19.30 часов в Кзылкогинском районе, на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз произошла перестрелка. Есть раненые, 6 человек, они были доставлены в Сагизскую сельскую врачебную амбулаторию.

    «Начато расследование всех обстоятельств произошедшего. Подробности будут предоставлены позже», - говорится в сообщении департамента полиции.

    По неофициальной информации, причиной перестрелки послужило выяснение отношений между молодыми жителями села Сагиз.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Главная Правоохранительные органы
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