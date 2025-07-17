В Пекине состоялись консультации пресс-служб МИД стран-членов ШОС

От Казахстана в работе мероприятия принял участие председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

По сообщению ШОС, консультации прошли в гибридном формате и были посвящены вопросам совершенствования информационной работы и укрепления позиций ШОС в глобальном медийном пространстве.

Участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным направлениям взаимодействия в сфере публичной дипломатии и медиакоммуникаций. Особое внимание было уделено вопросам противодействия распространению дезинформации и повышению эффективности информационного сопровождения деятельности Организации.

Фото: МИД

Директор департамента информации, массовых коммуникаций и публичной дипломатии МИД КНР Мао Нин представила обзор работы пресс-службы в рамках китайского председательства, а также рассказала о планах по освещению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 31 августа — 1 сентября 2025 года в г. Тяньцзинь.

В рамках консультаций Секретариат ШОС представил доклад о деятельности информационных структур за период с июля 2024 по июль 2025 года. Отчет отразил основные достижения и вызовы в сфере коммуникационного сопровождения инициатив Организации.

Стороны подтвердили намерение и далее наращивать практическое сотрудничество, укреплять координацию между пресс-службами министерств иностранных дел государств-членов, а также вырабатывать согласованные меры по укреплению информационной безопасности и достоверности освещения деятельности ШОС.

Ранее Армения обратилась с заявкой на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.