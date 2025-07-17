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    13:47, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Пекине состоялись консультации пресс-служб МИД стран-членов ШОС

    В Секретариате Организации под председательством китайской стороны состоялись консультации представителей информационных служб внешнеполитических ведомств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Пекине состоялись консультации пресс-служб МИД стран-членов ШОС
    Фото: МИД

    От Казахстана в работе мероприятия принял участие председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

    По сообщению ШОС, консультации прошли в гибридном формате и были посвящены вопросам совершенствования информационной работы и укрепления позиций ШОС в глобальном медийном пространстве.

    Участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным направлениям взаимодействия в сфере публичной дипломатии и медиакоммуникаций. Особое внимание было уделено вопросам противодействия распространению дезинформации и повышению эффективности информационного сопровождения деятельности Организации.

    В Пекине состоялись консультации пресс-служб МИД стран-членов ШОС
    Фото: МИД

    Директор департамента информации, массовых коммуникаций и публичной дипломатии МИД КНР Мао Нин представила обзор работы пресс-службы в рамках китайского председательства, а также рассказала о планах по освещению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 31 августа — 1 сентября 2025 года в г. Тяньцзинь.

    В рамках консультаций Секретариат ШОС представил доклад о деятельности информационных структур за период с июля 2024 по июль 2025 года. Отчет отразил основные достижения и вызовы в сфере коммуникационного сопровождения инициатив Организации.

    Стороны подтвердили намерение и далее наращивать практическое сотрудничество, укреплять координацию между пресс-службами министерств иностранных дел государств-членов, а также вырабатывать согласованные меры по укреплению информационной безопасности и достоверности освещения деятельности ШОС.

    Ранее Армения обратилась с заявкой на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    Теги:
    ШОС Китай МИД РК Мировые новости Международные отношения
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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