В Пекине прошли Абаевские чтения

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В преддверии 175-летия со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая в музее «Цзинтай» в центральном пекинском парке «Чаоян» проведены Абаевские чтения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем.

Слушателями Абаевских чтений стали представители Народного политического консультативного совета Китая, Министерства образования, Центрального университета национальностей КНР, сотрудники Посольства Казахстана в Китае, казахстанские и китайские студенты.

В своем выступлении советник Посольства РК в КНР Толеген Бурахан кратко рассказал о творчестве Абая, его роли в формировании казахской философии и литературного языка.

«Примечательно, что это мероприятие проходит в Год молодежи в Казахстане. Данное событие служит платформой для укрепления культурных контактов между казахстанской и китайской молодежью», - добавил он.

«Каждый год в пекинском парке «Чаоян» собирается молодежь Казахстана и Китая, которая читает ставшие классикой стихи Абая. Творческое наследие великого казахского поэта, ставшее неотъемлемой частью мировой культуры, передается из поколения в поколение», - подчеркнул китайский скульптор Юань Сикун.

Гостей порадовали своими выступлениями китайские студенты, изучающие казахский язык в Центральном университете национальностей Китая и молодежь из Казахстана, обучающиеся в вузах КНР, а также дети казахстанских дипломатов, которые продекламировали отрывки из произведений Абая.

Отметим, что челлендж, посвященный 175-летию Абая в Китае поддержал известный китайский актер Джеки Чан, основатель Alibaba Group Джек Ма. Эстафету также приняли китайский писатель и общественный деятель, экс-министр культуры КНР Ван Мэн, актриса и кинорежиссер Жанар Сагаткызы (известная зрителям Китая за главную роль в фильме «Любовь сиротки» и снятую ею картину «Закрытый турнир на рассвете») и другие деятели китайской культуры.

Напомним, к 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, акимы регионов, Ассамблея народа Казахстана, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой также поддержали эстафету.

Сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.

26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».