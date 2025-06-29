В Пекине 3 сентября в честь 80-летия Победы пройдет парад
3 сентября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции Госсовета КНР, передает агентство Kazinform.
По данным Xinhua, в военном параде будут участвовать пешие колонны, колонны военной техники и воздушные эшелоны.
На военном параде Китай также представит новые типы боевых сил, включая беспилотную интеллектуальную технику.
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступит с важной речью.
Ранее «Тур культур пекинской оперы», организованный управлением культуры и туризма Пекина и Пекинским центром зарубежного культурного обмена, дебютировал в Алматы.