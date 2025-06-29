В Пекине 3 сентября в честь 80-летия Победы пройдет парад

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции Госсовета КНР, передает агентство Kazinform.