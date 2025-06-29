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    15:19, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    В Пекине 3 сентября в честь 80-летия Победы пройдет парад

    3 сентября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции Госсовета КНР, передает агентство Kazinform.

    Китай
    Фото: pixabay

    По данным Xinhua, в военном параде будут участвовать пешие колонны, колонны военной техники и воздушные эшелоны.

    На военном параде Китай также представит новые типы боевых сил, включая беспилотную интеллектуальную технику.

    Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступит с важной речью.

    Ранее «Тур культур пекинской оперы», организованный управлением культуры и туризма Пекина и Пекинским центром зарубежного культурного обмена, дебютировал в Алматы.                                                                        

    Теги:
    Китай 80-летие Победы Мировые новости Парад к 80-летию Победы
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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