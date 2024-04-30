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    10:27, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Павлодарской области запустят завод по производству катодной меди

    В Павлодарской области запустят завод по производству катодной меди
    Фото: Валерий Бугаев

    Новый инвестпроект планируют реализовать в павлодарском регионе. Объем инвестиций необходимый для запуска производства превышает 9 млрд тенге. На предприятии будут выпускать высококачественную катодную медь, которая отправится на экспорт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К реализации крупного инвестпроекта, предполагающего строительство гидрометаллургического завода по производству катодной меди, приступит ТОО Fonet Er-Tai AK MINING. Обогатительная фабрика горнодобывающего предприятия по получению медного концентрата расположена вблизи села имени Маргулана в сельской зоне Экибастуза.

    Производить конечную продукцию будут из руд месторождений Коджанчадской группы рудопроявлений. В этот проект частная компания инвестирует 9,4 млрд тенге, мощность производства составит 5000 тонн катодной меди в год. Будет создано 300 новых рабочих мест.

    Все этапы запуска проекта со сроком реализации на 2024–2026 годы с инвестором обсудил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Уже проведены переговоры с АО KEGOC по вопросу строительства линии электропередачи, получены технические условия на подключение, проводится работа по оформлению документации и геологоразведовательные работы.

    — Запуск предприятия позволит перерабатывать медный концентрат в стране и получать экспортоориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Считаю, что этот проект должен войти в пул приоритетных проектов региона, — подчеркнул аким области.

    Поддержать проект и взять на контроль ход его реализации поручено профильным управлениям.

    Теги:
    Заводы Инвестпроекты Экибастуз Строительство Месторождение Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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