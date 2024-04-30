В Павлодарской области запустят завод по производству катодной меди

Новый инвестпроект планируют реализовать в павлодарском регионе. Объем инвестиций необходимый для запуска производства превышает 9 млрд тенге. На предприятии будут выпускать высококачественную катодную медь, которая отправится на экспорт, передает корреспондент агентства Kazinform.

К реализации крупного инвестпроекта, предполагающего строительство гидрометаллургического завода по производству катодной меди, приступит ТОО Fonet Er-Tai AK MINING. Обогатительная фабрика горнодобывающего предприятия по получению медного концентрата расположена вблизи села имени Маргулана в сельской зоне Экибастуза.

Производить конечную продукцию будут из руд месторождений Коджанчадской группы рудопроявлений. В этот проект частная компания инвестирует 9,4 млрд тенге, мощность производства составит 5000 тонн катодной меди в год. Будет создано 300 новых рабочих мест.

Все этапы запуска проекта со сроком реализации на 2024–2026 годы с инвестором обсудил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Уже проведены переговоры с АО KEGOC по вопросу строительства линии электропередачи, получены технические условия на подключение, проводится работа по оформлению документации и геологоразведовательные работы.

— Запуск предприятия позволит перерабатывать медный концентрат в стране и получать экспортоориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Считаю, что этот проект должен войти в пул приоритетных проектов региона, — подчеркнул аким области.

Поддержать проект и взять на контроль ход его реализации поручено профильным управлениям.