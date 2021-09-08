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    20:17, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области введено в строй картофеле-овощехранилище

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области не хватает площадей для хранения картофеля и овощей, а в Железинском районе тем временем ТОО «Самрук и К» построило картофеле-овощехранилище на 6000 тонн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря реализации инвестиционного проекта, снизится нехватка площадей для хранения больших объёмов продукции, что приведёт к высокой реализации и получению высоких доходов», - рассказал директор ТОО «Самрук и К» Тимур Орынжанович Кабдулов.

    Сопровождение проекта по подаче документов на архитектурно-проектировочное задание, оформлению ввода овощехранилища в эксплуатацию этому товариществу организовал филиал Железинского района Палаты предпринимателей, рассказала директор этого районного филиала палаты Айгуль Уалиева.
    Общая площадь овощехранилища – 2821,1 квадратного метра, а складская площадь – 2232,9 квадратного метра.
    «Реализация подобных инвестиционных проектов в области благоприятно отразится на сокращении дефицита хранилищ картофеля и овощной продукции», - заявил заместитель по вопросам аграрно-промышленного комплекса директора Павлодарской областной Палаты «Атамекен» Жомарт Сембаев.
    ТОО «Самрук и К» образовалось в 2018 году, расположено в Железинском сельском округе Железинского района. Основное направление его деятельности – растениеводство. Общая площадь посевных площадей ТОО - порядка 120 гектаров. В производстве картофеля и овощей предприятие использует систему капельного орошения. В 2021 году ТОО расширяет площадь своих орошаемых земель ещё на 600 гектаров.

    Фото предоставлены Палатой предпринимателей «Атамекен» Павлодарской области.


    Теги:
    Сельское хозяйство Экономика Павлодарская область
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