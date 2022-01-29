В Павлодарской области сняли ограничения по режиму работы в «желтой» и «красной» зонах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе вынесено постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было принято решение о снижении карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной») для объектов, работающих по «зеленому» статусу, у персонала и посетителей, в связи с чем вынесено постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области № 2 от 28 января 2022 года», - сообщили журналистам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По словам эпидемиологов, пересмотрены условия работы для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» и «зеленым» статусами. В «зеленой» зоне разрешена работа без ограничений, а в «красной» зоне произошло послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятием ограничений по режиму работы.

«Например, без ограничений при наличии «зеленого» статуса смогут работать объекты и отрасли, проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки); организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей; выставки, марафоны на открытом воздухе; спортивные мероприятия со зрителями; религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях; игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке; ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 квадратных метров – торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров; сауны, бани, бассейны; спортивно-оздоровительные центры, фитнес- и йога-центры», - добавили в ДСЭК.

Без ограничений смогут принимать граждан при наличии у них «синего» статуса такие участники проекта Ashyq, как отели и гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции и автопереходы, пункты обслуживания пассажиров ЦОН, банки, отделения АО «Казпочта», объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков, крытые рынки, объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры, центры и салоны красоты, спа, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи), межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.

«Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «желтой» и до 60% в «красной» зонах. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного посетителя в «желтой» и «красной» зонах» , - добавили в ведомстве.

По данным специалистов департамента, сюда же относятся детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека в «желтой» зоне и не менее 10 квадратных метров на одного человека при заполняемости не более 60% в «красной». После внесения изменений и дополнений в Постановление Республики Казахстан объекты бизнеса смогут работать по этим ограничениям.

«Снятие карантинных ограничений потребует ответных шагов со стороны предпринимателей по обеспечению неукоснительного соблюдения санитарных требований», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, жителям Павлодарской области предписывается обязательно носить медицинские или тканевые маски в общественных местах, в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до пяти лет и людей, занимающихся спортом при соблюдении социальной дистанции. Что касается школьников, то обучение проводится в штатном формате для учащихся, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации той или иной организации образования.

«Не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы в коллективах государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением санэпидтребований. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляется деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и в очном форматах работы», - добавили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Постановление вступает в силу со дня подписания.