В Павлодарской области разыскали 5 из 6 должников по алиментам

Четверых мужчин привлекли к административной и уголовной ответственности, а один алиментщик полностью погасил задолженность, передает Kazinform со ссылкой на сайт прокуратуры Павлодарской области.

В отношении мужчины, закрывшего долг на сумму 9 млн тенге, с декабря 2023 года возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Судебным исполнителем приняты меры принудительного взыскания, однако установить местонахождение должника не удалось. В январе текущего года он был объявлен в розыск.

В рамках надзора в регионе области созданы межведомственные рабочие группы по установлению местонахождения должников, объявленных в розыск и включённых в республиканский перечень «ТОП-100 разыскиваемых должников».

Работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что алименты на 3,5 млрд тенге взысканы в Алматинской области.

Матери-инвалиду назначили алименты от дочери в Костанайской области.