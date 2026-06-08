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    В Павлодарской области разыскали 5 из 6 должников по алиментам

    Четверых мужчин привлекли к административной и уголовной ответственности, а один алиментщик полностью погасил задолженность, передает Kazinform со ссылкой на сайт прокуратуры Павлодарской области.

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    Фото: Kazinform

    В отношении мужчины, закрывшего долг на сумму 9 млн тенге, с декабря 2023 года возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Судебным исполнителем приняты меры принудительного взыскания, однако установить местонахождение должника не удалось. В январе текущего года он был объявлен в розыск.

    В рамках надзора в регионе области созданы межведомственные рабочие группы по установлению местонахождения должников, объявленных в розыск и включённых в республиканский перечень «ТОП-100 разыскиваемых должников».

    Работа в данном направлении продолжается.

    Ранее сообщалось, что алименты на 3,5 млрд тенге взысканы в Алматинской области.
    Матери-инвалиду назначили алименты от дочери в Костанайской области.

    Соцвыплаты Долги по алиментам Алименты
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
    Автор