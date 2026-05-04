    Матери-инвалиду назначили алименты от дочери в Костанайской области

    В Лисаковском городском суде рассмотрели дело о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного родителя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С иском в суд обратилась жительница региона, являющаяся инвалидом II группы. Она просила взыскать с дочери ежемесячные алименты в размере 40 МРП, указав, что пособия по инвалидности не хватает на лечение, питание и оплату коммунальных услуг.

    Ответчица иск не признала. По ее словам, в детстве мать уклонялась от родительских обязанностей и злоупотребляла алкоголем, из-за чего она воспитывалась у родственников.

    Суд при рассмотрении дела руководствовался нормами Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», согласно которым трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей.

    Учитывая состояние здоровья истца, подтвержденное медицинскими документами, а также ее нуждаемость в помощи, суд частично удовлетворил иск. Размер алиментов определен в 4 МРП ежемесячно — с учетом дохода и возраста ответчицы.

    Решение вступило в законную силу.

    Дарья Аверченко
    Автор