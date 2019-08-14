В Павлодарской области приступили к уборке урожая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аграрии Павлодарской области уже убрали около 8 тыс. га зерновых и почти 900 га картофеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Начавшиеся работы в полях обсудили на аппаратном совещании в областном акимате. Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства Нурлан Садыбеков, уборочная площадь по Павлодарской области в этом году составила почти 1,1 млн га. Большую часть – 785,7 тыс. га – занимают зерновые культуры, 210 тыс. га – масличные культуры, почти 75 тыс. га - кормовые культуры, 17,8 тыс. га – картофель, 9,3 тыс. га – овощные и бахчевые культуры.

«Прогнозируемый валовой сбор зерновых составляет 794 тыс. тонн при средней урожайности 10,1 центнера с гектара, - отметил выступающий. – На сегодняшний день убрано 7,8 тыс. га зерновых культур при средней урожайности 8,6 центнера с гектара. Самая высокая урожайность в Щербактинском районе – 17,5 центнера с гектара, районе Теренкөл – 8,6 центнера с гектара».

Помимо этого, в сельской зоне Аксу и Павлодарском районе приступили к уборке ранних сортов картофеля и овощей. Картофель убран на площади в 870 га, валовый сбор составил 20,2 тыс. тонн при средней урожайности 232 центнера с гектара.

«На проведение уборочных работ в этом году выделена 21 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, - продолжил Нурлан Садыбеков. - Из этого объема на июль и август подано заявок на 11 278 тонн, оплачена 4851 тонна, а вывезено 3389 тонн. Стоимость одного литра дизтоплива с учетом операторских услуг составляет 171 тенге».

Аким Павлодарской области напомнил, что уборку зерновых нужно завершить в сентябре до обильных дождей. Кроме того, Булат Бакауов потребовал обеспечить закладку картофеля для стабилизации его стоимости в будущем и помочь картофелеводам наладить сбыт продукции в других регионах.

Фото: pavlodarnews.kz