В Павлодарской области подвели итоги года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Булат Бакауов провёл итоговое совещание с руководителями областных управлений и акимами городов и районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Традиционную встречу по итогам года провели в областном филиале партии «Nur Otan». Здесь отметили, что в Павлодарской области достигли отличных показателей в строительстве. По прогнозу властей, ожидаемый объем строительных работ составит 210 млрд тенге.





«По меморандуму с Премьер-Министром РК план по вводу жилья составляет 284,9 тыс. квадратных метров, акиматы подтверждают объемы на уровне 300 тыс. квадратных метров с ростом на 5,6%, - сообщила замглавы региона Алия Арынова. - С учётом динамики за 11 месяцев до конца года необходимо обеспечить ввод порядка 72 тыс. квадратных метров жилья. По данному показателю рисков нет.

Нет в области и рисков с привлечением инвестиций. В целом в регион уже привлекли инвестиций на уровне 430 млрд тенге. Чтобы поддержать небольшие предприятия, в области решили сделать ставку на малые индустриальные зоны, которые должны появиться в каждом городе и районе.

«Индустриальная зона в Экибастузе готова, 18 предприятий выиграли право в ней участвовать. В основном это представители лёгкой промышленности и переработки, - сказал заместитель акима Павлодарской области Арыстан Кабикенов. - Мы уже готовы ее открыть. Остались технические моменты – одним нужна площадь побольше, другим - поменьше и так далее. Думаю, в феврале мы будем готовы представить малую индустриальную зону в Экибастузе».





Обсудили на совещании и вопросы миграции. По данным органов статистики, за 9 месяцев из области выбыло почти 36 тыс. человек, прибыло - 31,5 тыс.

«И это при том, что мы привезли в Экибастуз по программе «Nurly Ertis» 235 семей из 1,4 тыс. человек и 505 оралманов, - резюмировал глава региона Булат Бакауов. - Если бы не это, отрицательное сальдо миграции составило бы 6,5 тыс. человек. Нужно понимать, почему люди уезжают. Опасаются ли они неблагополучной экологии? Может, уезжают по другим причинам? Нам нужно поставить для себя чёткие критерии и понимать, как мы будем двигаться дальше в вопросе миграции».

Также на встрече озвучили итоги инвентаризации коммунальной собственности, которую провели в этом году. В регионе выявили 319 пустующих объектов, что составляет 4% от общего числа объектов коммунальной собственности.





«Из 319 объектов 157 нежилых и 162 пустующих, - отметила Алия Арынова. - В целом поступления в бюджет области от приватизации составили 1,4 млрд тенге. На следующий год поступления от приватизации планируются на уровне 285,6 млн тенге, в том числе в областной бюджет - 160 млн тенге, в бюджеты городов и районов - 126,5 млн тенге».





Булат Бакауов потребовал обойтись с пустующими объектами так, чтобы от этого была польза.

«Например, наш онкологический центр переезжает в новое здание, а у вас должно быть видение, что будет с прежним зданием центра: общежитие, пансионат при онкологическом центре либо что-то другое, - сказал аким. - Такое решение должно быть принято по каждому пустующему объекту. По всем таким объектам должны быть приняты решения».

Авторы: Марат Каирбеков, Айбек Жуматов

Фото Валерия Бугаева