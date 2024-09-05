В Павлодарской области отопительный сезон может начаться раньше

Из 2 472 многоквартирных жилых домов 1 893 готовы к приему тепла. Завершены ремонтные работы на 20 энергоисточниках, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году из-за прохладной осени отопительный сезон в области может начаться раньше.

Из 2 472 многоквартирных жилых домов обследованы и готовы к приему тепла 1 893 или 76,5%.

В Павлодаре около 270 многоэтажек не готовы к зиме. 190 из них не имеют формы правления. Подготовительные мероприятия к зимнему отопительному сезону продлятся до 15 сентября. А в Экибастузе из 702 многоэтажек 630 готовы к зиме.

По словам руководителя регионального управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержана Иманзаипова, из 376 котельных 364 готовы к пуску.

Напомним, перед началом отопительного сезона в Павлодаре проверили сети на прочность после проведенных ремонтов. То есть давление в трубах повысили, чтобы найти слабые места и отремонтировать изношенные участки, которые могут не выдержать зимних морозов.

Завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих счетчики, по всему Казахстану. По Павлодарской области вышло 4 128,56 тысячи тенге.

По какой цене на сегодня реализуется уголь в угольных разрезах и в регионах Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов.