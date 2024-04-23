В Павлодарской области определились со сроками обработок против гнуса

Из-за погодных условий и большого объема природоохранных попусков сроки проведения обработок против гнуса на территории Павлодарской области скорректировали. Увеличили и количество точек, где будут сбрасывать препарат в реку, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 2021 году в Павлодарской области изменили подход к борьбе с кровососущими и стали заключать договор с подрядчиком сразу на три года. Тогда речь шла о 1,5 миллиарда тенге. С 2024 до 2026 года на борьбу с комарами и мошкой потратят 7,8 млрд тенге.

Обработку будут проводить с воздуха, сбрасывать препарат в реку, обрабатывать прибрежные зоны с помощью ранцевых опрыскивателей. По информации управления недропользования, уже произведен ранний замес 30% биопрепарата — подготовлено 130 тысяч литров суспензии для авиаобработки 77 тысяч гектаров поймы городов Павлодар и Аксу, а также — Павлодарского района. 25 апреля всех авиаборты АН-2 уже прибудут на аэродром в районе поселка Атамекен.

Обработку проводят только по рекомендации ученых. Накануне группой научного сопровождения проведен фенологический мониторинг в пойме Иртыша во всех прибрежных районах. И если 19 апреля были зафиксированы личинки в образовавшихся от талых вод водоемах в районе села Заря Павлодарского района, то 20–21 апреля личинки наблюдались уже во всех прибрежных районах. Их развитие на различных участках отличается.

— План дезинсекции, с учетом быстрых изменений погоды в этом сезоне и увеличенного объема природохранных попусков воды, требовал корректировки, сегодня мы утвердили стратегию борьбы с гнусом, — сообщил аким области Асаин Байханов во время совещания, посвященного борьбе с гнусом.

Как известно, в связи со сложной обстановкой в Семее, сбросы воды с Шульбинского водохранилища снизили с 3500 до 3200 кубометров в секунду. Вместе с тем, 18 апреля на внеочередном заседании Межведомственной комиссии принято решение постепенного увеличения до 3350 кубометров в секунду.

При этом, по данным «Казгидромета», в горах ВКО еще имеется порядка 51% снежного покрова. В случае активного таяния, увеличится боковой приток, что может привести к затяжному периоду попуска. Это увеличивает риск массового выплода мошки.

Учитывая эти факторы, принято решение об увеличении количества точек сброса биологического препарата с 8 до 10 путем сокращения расстояния между ними. Определены ориентировочные сроки проведения речных обработок. Первый тур речной обработки начнется 16 — 17 мая, второй тур — 26–27 мая; третий тур — 10–15 июня.

Напомним, в павлодарской области площади пойменных территорий больше, чем в других регионах страны. Поэтому каждый год на борьбу с гнусом здесь вынуждены тратить сотни миллионов тенге.